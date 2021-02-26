Киев вышел на второе место после Прикарпатья по заражениям COVID-19

Столица Украины вновь попала в лидеры среди регионов Украины по суточному приросту больных коронавирусом и заняла второе место после Ивано-Франковщины, где зафиксирована вспышка этой инфекции.

В частности, в "красной" зоне выявили 857 новых заражений за сутки, а в Киеве – 748. Об этом свидетельствуют данные статистики с сайта СНБО.

Согласно им, в столице общее количество заражений достигло 137 076. От последствий коронавирусной болезни умерли 2635 жителей города (+15 за сутки). Однако 93 402 человека ее преодолели и вылечились (+561).

В Ивано-Франковской области насчитывается уже 62 807 заражений. COVID-19 унес жизни 1153 человек (+12). В то же время 48 563 жителя региона выздоровели (+316).

Вместе с тем на Прикарпатье почти не осталось мест для госпитализации больных коронавирусом. В частности, с 26 медучреждений 10 заполнены на 100%, а остальные 16 – в пределах 92-96%.

Напомним: за сутки в стране выявили 8003 заражения COVID-19. В лидеры, кроме уже упомянутых регионов, попали также Винницкая, Черновицкая, Киевская и Закарпатская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, иммунолог Борис Донской отметил, что COVID-19 переболели уже около 15 млн украинцев, но осенью возможны новые вспышки вируса.