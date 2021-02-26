Вакцину Pfizer разрешили хранить в обычных морозильниках

Вакцину от коронавируса компании Pfizer/BioNTech разрешили хранить в обычных холодильниках для лекарств в течение двух недель.

Как сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), можно транспортировать и хранить неразбавленные замороженные флаконы вакцины Pfizer при стандартных температурах, обычно встречающихся в фармацевтических морозильных камерах, в течение 14 дней.

Согласно первоначальным требованиям, вакцина могла храниться при температуре от -80 до -60 градусов Цельсия.

Однако на прошлой неделе Pfizer представили FDA новые данные, согласно которым вакцина может оставаться стабильной при хранении при более высоких температурах от -25 до -15 градусов Цельсия в течение двух недель.

"Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет избежать необходимости закупки холодильного оборудования со сверхнизкими температурами для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест", – подчеркивается в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна получить вакцину Pfizer против коронавирусной инфекции в начале марта.

В Британии объявили о спаде заболеваемости COVID-19 после применения вакцины Pfizer.