Хроника коронавируса в Украине и мире 24 февраля: в ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19 на 20%
По состоянию на среду, 24 февраля, коронавирус в Украине и мире обнаружен у 112,6 млн человек. Жертвами пандемии стали 2,4 млн человек, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение смертности на 20% всего за неделю.
Что касается тех, кому удалось выздороветь, то их количество достигло 88,2 млн. За последние сутки в мире было обнаружено 371 тыс. новых фактов заражения. Больше всего – в США (+71 тыс.), Бразилии (+63 тыс.) и Франции (+20 тыс).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 311 844 случая заражения, из-за инфекции умерли 25 309 человек, 1 151 777 больным удалось выздороветь.
Ученые из Шотландии установили, что у провакцинированных против COVID-19 людей риск быть госпитализированным с тяжелым течением коронавируса ниже более чем на 80%.
Новая серьезная вспышка коронавируса зафиксирована на Буковине. Примечательно, что инфекция серьезно ударила по детям и взрослым, которые не имеют сопутствующих болезней.
По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире скончались 2 484 865 человек, а заразились им 112 085 967. Список стран-рекордсменов выглядит так:
1. США 502 594 / 28 257 908
2. Бразилия 248 529 / 10 257 875
3. Мексика 181 809 / 2 052 266
4. Индия 156 463 / 11 016 434
5. Британия 121 536 / 4 146 734
6. Италия 96 348 / 2 832 162
7. Франция 85 195 / 3 689 473
8. Россия 82 666 / 4 142 126
9. Германия 68 525 / 2 405 263
10. Испания 68 079 / 3 161 432
Компания AstraZeneca может поставить в Европейский союз наполовину меньше законтрактованного количества вакцин против COVID-19.
В США зарегистрировали более 1,9 тыс. случаев заболевания штаммами COVID-19, впервые обнаруженными в Великобритании, Южно-Африканской Республике и Бразилии.