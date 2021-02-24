Хроника коронавируса в Украине и мире 24 февраля: в ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19 на 20%

По состоянию на среду, 24 февраля, коронавирус в Украине и мире обнаружен у 112,6 млн человек. Жертвами пандемии стали 2,4 млн человек, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение смертности на 20% всего за неделю.

Что касается тех, кому удалось выздороветь, то их количество достигло 88,2 млн. За последние сутки в мире было обнаружено 371 тыс. новых фактов заражения. Больше всего – в США (+71 тыс.), Бразилии (+63 тыс.) и Франции (+20 тыс).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 311 844 случая заражения, из-за инфекции умерли 25 309 человек, 1 151 777 больным удалось выздороветь.

Ученые из Шотландии установили, что у провакцинированных против COVID-19 людей риск быть госпитализированным с тяжелым течением коронавируса ниже более чем на 80%.

Новая серьезная вспышка коронавируса зафиксирована на Буковине. Примечательно, что инфекция серьезно ударила по детям и взрослым, которые не имеют сопутствующих болезней.