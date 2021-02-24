Больницы загружены, COVID-19 атакует детей: как Буковина расплатилась за нарушение карантина

Коронавирус в Черновицкой области вспыхнул с новой силой. Теперь COVID-19 ударил даже по детям, стали часто болеть и взрослые, которые не имеют сопутствующих заболеваний. Больницы серьезно загружены, там не хватает кислорода для пациентов и врачей. В ближайшие дни регион может войти в красную карантинную зону.

Медики считают, что, скорее всего, распространение инфекции связано с тем, что во время январского локдауна население плохо соблюдало противоэпидемиологические меры.

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"Такого еще не было, чтобы каждый день мы госпитализировали более 100 человек", – заявил в своем недавнем видеообращении на Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, на прошлой неделе в области добавили 120 коек под лечение больных коронавирусом, в ближайшие дни планируют найти еще 500.

Практически нет мест в Сторожинецкой и Заставенской центральных районных больницах. Теперь пациентов оттуда переправляют в областной госпиталь ветеранов войны в Черновцы. А тяжелых больных перевозят в областную больницу.

Медучреждения самих Черновцов также переполнены, пациентов из областного центра готовы принимать в Новоселицкой и Герцаевской центральных районных больницах.

Правда, Осачук во время брифинга в понедельник 22 февраля заявил, что некоторые больницы в Черновцах скрывают количество коек, на которых можно разместить больных COVID-19. Глава ОГА призвал лечебные учреждения прекратить такую практику.

"Говорят о том, что места в больницах в городе еще есть. Конечно, койки можно поставить в коридорах, столовых, в аудиториях. Мы так сейчас и делаем, принимаем людей в аудиториях. Но одной койки мало, нужен еще кислород и врачи с медсестрами. А кислородные точки все заняты, врачи и медики работают сверхурочно, потому что нас просто не хватает на такое количество больных. А пациенты все поступают и поступают", – рассказывает врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко.

По ее словам, в реанимацию сейчас попадают те, кто лечился дома от 10 до 14 дней.

"Прибавьте сюда еще инкубационный период до двух недель. Получается, что люди заразились месяц назад, как раз, когда был локдаун", – говорит врач.

"Совершенно непонятно, кто и как соблюдал локдаун. Садики не работали, а некоторые рестораны были открыты. У нас так много проверяющих: областная комиссия, полиция, СБУ, а никто нарушителей не наказывал. Кто хотел, тот работал", – говорит Кобевко.

Врач-эпидемиолог из Черновицкой области Юрий Падурару подчеркивает, что с начала этого года вирус стал поражать детей.

"Если в начале года за неделю заболевали до 40 детей, то за прошлую неделю 255 таких случаев. Это очень много. Тут может играть роль мутация вируса. Если раньше дети не были восприимчивы к COVID-19, то теперь ситуация поменялась. Также сыграли свою роль и погодные условиях. На улице похолодало, дети в школах и садиках оказались закрытыми в плохо проветриваемых помещениях. В результате быстрее происходило заражение", – говорит Падурару.

К слову, в больницах области сейчас лежит много детей. Среди них есть те, кому еще не исполнился даже год.

Ольга Кобевко добавляет, что сейчас на госпитализацию поступают тяжелые больные, у которых нет сопутствующих заболеваний.

С этой недели в области все школы перевели на дистанционное обучение. Но Падурару не исключает, что с 1 марта область может оказаться в "красной" зоне.

"Если так дело пойдет, то по всем показателям мы окажемся в "красной" зоне. Если сейчас общепит может работать до 20:00, то в "красной" зоне все кафе и рестораны будут закрыты и могут работать только на вынос. Закроют непродовольственные рынки. Транспорт будет работать с ограничениями – он сможет перевозить пассажиров по количеству сидячих мест", – отмечает Падурару.

Жители Черновцов рассказывают, что в регионе никто не следит за соблюдением карантинных мер.

"На Рождество были открыты все церкви, зайти было невозможно, сколько там собиралось народу. Дышать было нечем. Естественно, только единицы были в масках. Сами священники говорили, что, мол, молитва защитит от коронавируса. Теперь мы видим, как она нас защитила", – возмущается местная жительница Кристина Попович.

"У нас в Черновцах весь локдаун работали все развлекательные заведения. В ресторанах отмечали свадьбы и дни рождения. Работали все рынки, все ТРЦ. Мамочки с детьми постоянно заседали в кафе и развлекались на детских площадках в торговых центрах. Им же скучно дома сидеть. Теперь видим результат. У меня соседи заболели всей семьей, двое деток попали в больницу. Ничего плохого не хочу сказать, но дома они не сидели, масок не носили. Надеюсь, что все у них обойдется", – рассказывает молодая мама Виктория из Черновцов.

Надо отметить, что городские власти Черновцов так же, как и власти Ивано-Франковска, где сейчас бушует коронавирус, были против введения карантинных ограничений.