На 'красной' Ивано-Франковщине показали огромную пробку перед блопостом. Видео

В Ивано-Франковской области перед блокпостом на одной из трасс образовалась огромная очередь из автомобилей.

Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях. Отметим, что КПП были установлены в регионе из-за вспышки коронавируса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Наконец-то в Ивано-Франковске нашли эффективные методы борьбы с болезнью", – написал в Facebook автор видео Сергей Бучко.

В свою очередь львовский врач Тарас Жиравецкий отметил, что блокпосты являются одним из наилучших методов контроля распространения вируса.

"Таки остановим вирус! Термометры нам помогут. Нужно еще такие в Киеве, если во Франковске сработают", – подчеркнул он.

Напомним, что в Ивано-Франковской области 21 февраля установили 16 блокпостов. Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса. Позднее регион отнесли к "красной" зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину. Он предусматривает установление на всей территории "желтой" зоны эпидемической опасности и введение ряда ограничений для граждан и субъектов хозяйствования. Какие запреты предусмотрены – читайте здесь.