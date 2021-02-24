Первая страна уже получила вакцину по программе COVAX

Западноафриканская страна Гана первой получила вакцину против коронавируса в рамках программы COVAX.

Это препарат AstraZeneca, произведен в Институте сыворотки Индии, сообщается на сайте ЮНИСЕФ.

"Мы рады, что Гана стала первой страной, которая получила вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX. Ее появление в Гане имеет решающее значение для прекращения пандемии", – сказано в заявлении.

Отмечается, что страна получила 600 тысяч доз. Как уточняет АР, они были доставлены в международный аэропорт Аккры.

Старт вакцинации в стране запланирован на 2 марта.

В стране с населением более 31 млн человек за время пандемии зафиксировано 81 245 зараженных. При этом вылечились 74 047 и 584 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины AstraZeneca – 500 тысяч доз препарата CoviShield. Вакцинация стартовала на следующий день – первым привили врача в Черкассах.