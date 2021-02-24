В Польше и Чехии новая вспышка коронавируса: власти заявили о надвигающейся катастрофе

В двух соседних с Украиной странах – Чехии и Польше – зафиксирована вспышка коронавируса. За сутки там обнаружено более 12 и 15 тысяч новых зараженных.

Так, чешский премьер Андрей Бабиш заявил о надвигающейся катастрофе, пишут Ceske Noviny. По его словам, настолько чрезвычайной ситуации в стране еще не было.

"Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ", – сказал Бабиш.

Премьер отметил, что сейчас и речи быть не может о возобновлении занятий в школах. Правительство намерено рассмотреть возможность усиления карантинных мер.

Только за последние сутки в Чехии зафиксировано 15 672 новых зараженных. Всего в стране уже 1 184 352 случаев заболевания, из которых выздоровели 1 037 430 пациентов и 19 682 скончались.

В то же время в Министерстве здравоохранения Польши заявили о рекордном росте новых заболевших с 7 января – 12 146. Накануне фиксировалось 6 310 случаев, а неделю назад в среду – около 8 700, пишет RMF24.

В больницах находятся 13 477 больных, что на 127 больше, чем накануне. Из них 1321 – в реанимации. Минздрав планирует объявить о новых правилах и ограничениях.

Отметим, что всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 661 109 случаев заражения, при этом выздоровел 1 391 981 пациент и 42 808 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другие две европейские страны – Литва и Германия – объявили о начале третьей волны пандемии коронавируса.