В ВОЗ назвали вероятные сроки окончания пандемии COVID-19
Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что окончания пандемии коронавируса можно ожидать в начале 2022 года.
По его мнению, "худший сценарий" распространения инфекции уже миновал. Об этом он сказал в эфире датского телеканала DR.
"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал появляться", – отметил Клюге.
При этом он подчеркнул, что COVID-19 продолжит распространяться и дальше. Однако необходимости во всех карантинных ограничениях уже не будет, считает представитель ВОЗ.
"Конечно, это вероятное развитие событий, ведь точный исход определить пока нельзя", – добавил Клюге.
Отметим: накануне в ВОЗ также заявили, что во всем мире установилась тенденция к существенному снижению заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Это наблюдается уже несколько недель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в США количество смертей от COVID-19 приблизилось к полумиллиону. По словам экспертов, такого не было со времен пандемии испанского гриппа.
А вот в Британии отмечают, что после начала вакцинации у них на 95% снизился уровень госпитализаций больных COVID-19.