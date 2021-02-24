ВОЗ заметила резкое снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире

Во всем мире установилась тенденция к существенному снижению заболеваемости и смертности от коронавируса. Она сохраняется уже несколько недель.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет The Guardian. Так, число зарегистрированных новых случаев на земле продолжает падать шестую неделю подряд. В период с 15 по 21 февраля было зарегистрировано 2,4 млн новых фактов заражения, что на 11% меньше, чем неделей ранее.

Аналогичная картина сложилась и с мировыми показателями летальности от COVID-19. Они снижались уже три недели подряд. К примеру, с 15 по 21 февраля было зарегистрировано почти 66 тысяч новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 112, 6 млн человек, а его жертвами стали более 2,4 млн пациентов.

Напомним, ранее эксперты ВОЗ предупредили об угрозе третьей волны коронавируса в мире, если люди не будут придерживаться карантинных мер.

Они напомнили, что у человечества еще не сформировался коллективный иммунитет, а спрогнозировать сроки конца пандемии пока невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в США жертвами пандемии стали 500 тыс. человек. Это больше, чем потери американцев в двух мировых войнах и войне во Вьетнаме.