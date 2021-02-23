Вакцина от COVID-19 снижает уровень госпитализаций на 80% – ученые

У провакцинированных от COVID-19 людей риск попасть в больницу с тяжелым течением коронавируса ниже более чем на 80%, чем у людей, которые не получили прививку.

К такому выводу пришли ученые из Шотландии, проанализировав первые результаты прививочной кампании (1,14 млн уколов сделанных с 8 декабря по 15 февраля), передает ВВС.

Исследование проводилось под руководством Организации общественного здравоохранения Шотландии (Public Health Scotland).

Оказалось, что через четыре недели после первой дозы двух разных вакцин Pfizer и AstraZeneca количество госпитализаций уменьшилось на 85% и 94% соответственно.

Среди инфицированных старше 80 лет количество госпитализированных уменьшилось на 81%.

"Эти результаты очень обнадеживающие и дают нам веские основания быть оптимистичными о будущем", – заявил ведущий исследователь профессор Азиз Шейх.

Так, данные по этим вакцинам показали, что они будут иметь существенное влияние на борьбу с пандемией.

Доктор Джози Мюррей из Организации общественного здравоохранения Шотландии заявила, что эти результаты являются "блестящей новостью" и свидетельствуют, что программа вакцинации работает.

В то же время исследователи пока не рассматривали влияние прививки на способность заражать других, а также длительность иммунной защиты.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании заболеваемость коронавирусом снизилась примерно на 70% среди медиков, получивших первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

Исследование показало, что вакцина Pfizer на 89,4% предотвращает передачу вируса.