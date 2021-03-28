Страницы 8-летней Маханец и 13-летнего Пая удалили из Instagram
В субботу, 27 марта, из Instagram исчезли страницы блогеров, которые спровоцировали скандал своими отношениями в сети: 8-летней украинки Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пая.
За день до этого, 26 марта, оба аккаунта были активны, а сейчас страницы уже недоступны. Причина исчезновения юных блогеров из соцсети пока неизвестна: их профили могли удалить либо сами дети или их родители, либо модераторы Instagram.
Отметим, что накануне Маханец пожаловалась на работу социальных служб в Instagram-stories. Она также сообщила, что родители Пая запретили им общаться.
"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше...Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – написала девочка .
Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети демонстрировали в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи возмущались.
Полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале из-за отношений 8-летней Украинский Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Паем нашли московский след. Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве.
Милана Маханец публично обратилась к Николаю Кулебе и предложила ему встретиться лично. Девочка заявила, что надеется на то, что детский омбудсмен действительно борется за справедливость.
Дедушкой 8-летней Маханец, которая попала в скандал, оказался чиновником Верховной Рады.
Папа Маханец впервые отреагировал на инцидент. Мужчина заявил, что шокирован происходящим и добавил, что считает ситуацию "мягко говоря, неправильным".
Психологи Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти нет детской части жизни.