Психолог – об отношениях 8-летней украинки с блогером: ребенок становится марионеткой

Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец, которая демонстрирует на показ свои отношения с 13-летним блогером Пашей Пай, не соответствует возрастным особенностям развития ребенка.

По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни. Об этом психолог рассказала "Громадському радіо".

"Я не смогла представить будущее такого ребенка. Как психолога, меня это больше всего смущает. Ее поведение не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. Из-за таких амбиций родителей ребенок искусственно взрослеет. Получается так, что у нее почти отсутствует детская часть жизни. Она сразу попадает в другую реальность, которая вовсе не коррелируется с тем, что происходит у нее в душе", – отметила Гольцберг.

Специалист добавила, что ребенок становится марионеткой своих родителей. По ее мнению, такие дети часто живут по сценарию, который выстраивают мама и папа. А потом они не знают, как построить свою собственную жизнь, становясь очень инфантильными, или наоборот – пытаются компенсировать непрожитое детство.

Гольцберг подчеркнула, что это вовсе не детский выбор, даже если мама считает, что это желание ребенка. Для ребенка этого возраста самые важные люди в мире – родители, которые являются авторитетом.

"Маленький ребенок очень легко сканирует желания родителей. Ребенок этого возраста не может осознанно желать именно этого. В восемь лет он хочет играть во взрослость и угодить маме, а не жить с парнем", – подытожила психолог.

Кроме того, адвокат Тамара Бугаец заявила, что в этой ситуации сложно сказать, есть ли соответствующая статья Административного или Уголовного кодекса, или любая другая ответственность, к которой можно привлечь маму девочки.

"На тех фотографиях ребенок ухоженная, опрятная, обеспечена необходимым. Сексуальные отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не криминализированы. Действия парня с моделью не подпадают под определение сексуальных преступлений", – рассказала адвокат.

Отмечается, что ранее была соответствующая статья, предусматривающая уголовную ответственность за половое отношение с лицом, не достигшим половой зрелости. Но были внесены изменения и поэтому 13-летний Паша Пай не будет нести ответственность.

К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь и они сами разберутся".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский общественный и политический деятель, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на скандал из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай.