Кулеба об отношениях 8-летней украинки с блогером: это серьезный бизнес, снимают в Москве

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай обнаружили московский след.

Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве (Россия). Об этом Кулеба сообщил изданию "Сегодня".

Как рассказал специалист, на сегодняшний день на одной из страниц до сих пор публикуют посты из Москвы. Детский омбудсмен считает, что за этим стоит серьезный бизнес, который зарабатывает на этом деньги, используя малолетних детей.

"Неизвестно, чем все это вообще закончится, если мы четко не дадим понять, что для детей подобный контент недопустим", – подытожил Кулеба.

Отметим, что ранее Николай Кулеба уже реагировал на скандал из-за отношений 8-летней украинки. Он обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию.

Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.

К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения, у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".

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