Папа 8-летней Миланы Маханец отреагировал на ее роман с 13-летним блогером

Папа 8-летней Миланы Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Пай, впервые отреагировал на инцидент. Мужчина заявил, что шокирован происходящим.

Родители девочки разошлись в 2019 году. Александр Маханец отметил, что пытается общаться с дочкой и помогать ей, но не хочет говорить о бывшей жене, передает "КП в Украине".

"С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все, что творится, мягко говоря, неправильно", – сказал папа Миланы Маханец.

По словам знакомых семьи, развод пары проходил очень тяжело, хотя его причина неизвестна. Примерно в тоже время ребенок появился в социальной сети, а страница в Instagram девочки стала рекламной площадкой. Друзья не исключают, что именно развод послужил толчком для резкой смены общения и отношения мамы к дочке.

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