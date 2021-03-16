Дедушкой 8-летней Маханец, попавшей в скандал, оказался чиновник Верховной Рады

Дедушкой 8-летней украинки Миланы Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Пай, оказался Сергей Шумейко – главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Мужчина также отреагировал на обсуждения вокруг своей внучки. Об этом пишет издание "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на странице в социальной сети "Вконтакте" девочка указала в графе "дедушка" Сергея Шумейко 1962 года рождения.

Известно, что человек с такими же данными является главным консультантом секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Журналисты связались с Шумейко, и он подтвердил, что действительно является дедушкой Миланы Маханец. По словам мужчины, он не особо интересуется скандалом вокруг девочки.

"Я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение", – сказал Шумейко.

К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения, у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".

Напомним, ранее Милана Маханец впервые отреагировала на обсуждения вокруг нее. По ее словам, сначала они с Пашей Пай хотели похайпить, но в результате все переросло в любовь.

Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай обнаружили московский след. Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве (Россия).

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Кулеба уже реагировал на скандал из-за отношений 8-летней украинки. Он обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию.