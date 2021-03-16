Полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером
В Украине начали расследование публичных отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай, вызвавших скандал в сети. Мать девочки вызвали в полицию для дачи показаний.
Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 301 УК Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов.
Мать Миланы заверила, что на самом деле дети дружат, а все фото являются постановочными. По ее словам, такой контент публиковали в соцсетях, чтобы собрать "лайки".
Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на скандал из-за отношений 8-летней украинки. Он обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию.
Также Кулеба добавил, что в скандале из-за публичных отношений несовершеннолетних обнаружили московский след.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.
Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.
Милана Маханец впервые отреагировала на обсуждения вокруг отношений с 13-летним блогером. По ее словам, сначала они хотели похайпить, но в результате все переросло в любовь.