Полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером

В Украине начали расследование публичных отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай, вызвавших скандал в сети. Мать девочки вызвали в полицию для дачи показаний.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 301 УК Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов.

Мать Миланы заверила, что на самом деле дети дружат, а все фото являются постановочными. По ее словам, такой контент публиковали в соцсетях, чтобы собрать "лайки".

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на скандал из-за отношений 8-летней украинки. Он обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию.

Также Кулеба добавил, что в скандале из-за публичных отношений несовершеннолетних обнаружили московский след.

Как сообщал OBOZREVATEL: