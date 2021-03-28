Сторінки 8-річної Маханець і 13-річного Пая видалили з Instagram
У суботу, 27 березня, з Instagram зникли сторінки блогерів, які спричини скандал своїми стосунками в мережі: 8-річної українки Мілани Маханець та 13-річного Паші Пая.
За день до того, 26 березня, обидва акаунти були активні, а зараз сторінки вже недоступні. Причина зникнення юних блогерів із соцмережі наразі невідома: їхні профілі могли видалити або самі діти чи їхні батьки, або модератори Instagram.
Зазначимо, що напередодні Маханець поскаржилася на роботу соціальних служб в Instagram-stories. Вона також повідомила, що батьки Пая заборонили їм спілкуватися.
"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі і в нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше... Забирати у мене близьких людей – це не допомога", – написала дівчинка.
Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через стосунки 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Діти демонстрували у мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі обурювалися.
Поліція відкрила кримінальне провадження через стосунки 8-річної українки з 13-річним блогером.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба заявив, що у скандалі через стосунки 8-річної українки Мілани Маханець із 13-річним блогером Пашею Паєм знайшли московський слід. Як виявилося, один із акаунтів Instagram створений в Україні, а інший – у Москві.
Мілана Маханець публічно звернулася до Миколи Кулеби і запропонувала йому зустрітися особисто. Дівчинка заявила, що сподівається на те, що дитячий омбудсмен дійсно бореться за справедливість.
Дідусем 8-річної Маханець, яка потрапила в скандал, виявився чиновник Верховної Ради.
Тато Маханець уперше відреагував на інцидент. Чоловік заявив, що шокований тим, що відбувається, і додав, що вважає ситуацію "м'яко кажучи, неправильною".
Психологиня Катерина Гольцберг заявила, що поведінка 8-річної українки Мілани Маханець не відповідає віковим особливостям розвитку дитини. За словами експертки, у дівчинки майже немає дитячої частини життя.