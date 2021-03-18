8-летняя Маханец впервые публично обратилась к Кулебе

8-летняя украинка Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Пай, публично обратилась к уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе, и предложила ему встретиться лично.

Девочка заявила, что надеется на то, что детский омбудсмен действительно борется за справедливость. Об этом стало известно на странице в Instagram-stories Маханец (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, 8-летняя знаменитость написала Кулебе в личных сообщениях в сети: "Добрый день. Можно мы с вами встретимся и посмотрим в глаза друг другу?".

Затем девочка призвала своих поклонников засыпать омбудсмена комментариями в знак ее поддержки. Отмечается, что за одну ночь на страницу в Instagram Кулебы перешли более 40 тысяч пользователей.

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.

Дедушкой 8-летней Маханец, попавшей в скандал, оказался чиновник Верховной Рады.

Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.

К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения, у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".

Папа Маханец впервые отреагировал на инцидент. Мужчина заявил, что шокирован происходящим и добавил, что считает ситуацию "мягко говоря, неправильной".

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай обнаружили московский след. Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве (Россия).

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Кулеба уже реагировал на скандал из-за отношений 8-летней украинки. Он обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию.