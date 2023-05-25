Стивен Кинг, Вера Фармига и другие: шесть мировых знаменитостей, которые открыто заявили о поддержке Украины во время войны. Фото

После полномасштабного вторжения РФ в Украину стало невозможным быть аполитичным. Украинцы борются не только за собственные жизни, независимость и целостность родной страны, но и за демократические ценности всего цивилизованного мира. Многие мировые знаменитости понимают это, а также понимают то, насколько важна их поддержка и четкая позиция. Именно поэтому именитые актеры, музыканты, режиссеры, писатели и другие публичные люди решили открыто говорить об агрессии России и несокрушимости украинского народа.

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За последние год и три месяца украинцы открыли для себя с новой стороны многих мировых звезд: кто-то разочаровал своим безразличием, а кто-то по-настоящему поразил мощной поддержкой. Сегодня OBOZREVATEL предлагает вспомнить лишь малую часть тех, кто открыто заявили о поддержке Украины во время войны. Сразу отметим, что в перечень не попали те знаменитости, которые приезжали в нашу страну после 24 февраля, речь пойдет о тех персонах, которые проявляли свою солидарность в соцсетях при помощи постов, благотворительных сборов и так далее.

Стивен Кинг

Стивен Кинг с первых дней полномасштабной войны неоднократно выражал свою поддержку Украине. Он высмеял попытки Кремля напугать украинцев вооруженным наступлением и отказался сотрудничать с российскими изданиями. Легендарный писатель активно следит за ситуацией в нашей стране и успехами украинских бойцов на фронте. Так, в сентябре прошлого года "король ужасов" с восхищением прокомментировал контрнаступление ВСУ. Он отметил успехи наших защитников и сказал: "Слава Украине!"

Недавно Кинг также обратился к России от имени всего мира. Он буквально приказал стране-агрессору "убираться из Украины". Позже Кинг посвятил пост гражданам страны-террористки, назвав кровопролитную войну "бессмысленной". Он подчеркнул: Путину давно пора уйти в отставку, чтобы весь мир вздохнул с облегчением.

А в апреле этого года писатель отреагировал на ракетный удар по жилой многоэтажке в Умани. "Король ужасов" назвал действия России в Украине не войной, а настоящим терроризмом.

Вера Фармига

Популярная голливудская актриса Вера Фармига – дочь украинских эмигрантов. Она была воспитана в украинско-американской общине в Эрвингтоне, Нью-Джерси. И хотя росла звезда вдали от Украины, она отлично знает родной язык, разбирается в украинской культуре и искренне любит ее, что неоднократно доказывала за последний год и три месяца.

Так, в день вторжения, 24 февраля 2022 года, звезда американских хорроров опубликовала в сети снимок природы в сине-желтых оттенках, а ниже разместила наш национальный гимн и популярный хэштег #StandWithUkraine. Позже Фармига зачитала стихотворение Василия Симоненко "Люди – прекрасні" на украинском языке. Она отметила, что безумно гордится единством и мужеством украинского народа.

А на одном из своих концертов в Нью-Йорке актриса включила звук воздушной тревоги, который украинцы слышат ежедневно из-за вражеских обстрелов. Таким образом звезда хотела привлечь внимание своих американских поклонников к войне в Украине.

Марк Хэмилл

Исполнитель роли Люка Скайуокера в культовых "Звездных войнах" Марк Хэмилл в октябре прошлого года стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24, и с тех пор регулярно помогает украинским военным, а также всем жертвам российской агрессии. Он опубликовал знаковый твит, который приурочил к тому, что будет помогать собирать деньги на покупку беспилотников для украинской армии. Спустя всего три недели после запуска акции актеру удалось собрать средства на 500 дронов для ВСУ. А на днях Хэмилл созвонился с бойцами, которым помог, по видеосвязи. Он поблагодарил их за неустанную борьбу и заверил, что мир будет поддерживать Украину столько, сколько понадобиться.

Недавно Хэмилл показался в украинской вышиванке. На красивой рубашке, подаренной звезде в День вышиванки, можно увидеть не только классические геометрические узоры, но и вышитые джедайские мечи, которые "будут напоминать, что сила всегда с обладателем этой вышиванки".

Бенедикт Камбербэтч

Звезда сериала "Шерлок" и фильма "Доктор Стрэндж" также неоднократно демонстрировал свою солидарность с украинским народ. В частности, он принял участие в британской правительственной схеме, которая предоставляет жилье в Великобритании беженцам из Украины. Актер подчеркнул, что готов поделиться своим домом с украинцами и призвал британцев также присоединиться к этой инициативе.

Кроме того, Камбербэтч принимал участие в благотворительном вечере, на котором удалось собрать 4 миллиона гривен на автомобили скорой помощи для украинских медиков. Также актер выходил с флагом Украины на престижные международные площадки – в марте, например, он развернул сине-желтое знамя на церемонии Santa Barbara International Film Festival.

Барбра Стрейзанд

Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд имеет украинские корни. Об этом звезда напомнила поклонникам в день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022-го, когда разместила в соцсетях следующий текст: "Мои бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали из Украины, и мое сердце разрывается из-за мужественных людей, борющихся с этим российским вторжением. Путинская пропаганда о "денацификации" – величайшая ложь этого столетия".

Обладательница двух "Оскаров", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус" стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24. Она выбрала направление "Медицинская помощь".

А 24 мая 2023 года Стрейзанд похвасталась своей новой вышиванкой. Знаменитость отметила, что ее родные родом из Тернопольщины, так что орнамент на ее рубашке принадлежит именно этому региону.

Дженнифер Энистон

Не забыла об Украине также звезда культовых "Друзей" и сотни других мегауспешных фильмов и сериалов Дженнифер Энистон. Впервые она заговорила с поклонниками о войне 8 марта 2022 года, когда выразила свое восхищение украинскими женщинами.

"Думая о женщинах и девушках в Украине и по всему миру, которые сегодня героически борются за свою страну и народ – как солдаты, как матери, как организаторы, как наставники беженцев, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам, которые рискуют своими жизнями в Украине и соседних странах – вы невероятны, и весь мир стоит за вами", – написала тогда актриса.

Позже Энистон рассказывала, что на момент вторжения находилась в Европе – во Франции, где снималась в комедийном фильме. Актрисе было по-настоящему страшно от того, насколько близко от нее разворачиваются боевые действия. Она также чувствовала себя "совершенно бесполезной" из-за невозможности помочь украинцам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украину во время полномасштабной войны приезжал знаменитый голливудский актер Бен Стиллер. Он побывал в поселке Макаров и Ирпене: посетил разрушенные жилые кварталы города и пообщался с людьми, пережившими оккупацию. А позже Стиллер появился на Крещатике в Киеве, где сфотографировался с прохожими.

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