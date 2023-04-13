Звезда 'Звездных войн' пообщался с украинскими защитниками: я играю воина в кино, а вы настоящие герои настоящей войны

Знаменитый американский актер, исполнитель роли Люка Скайуокера в культовых "Звездных войнах" Марк Хэмилл созвонился по видеосвязи с украинскими защитниками. Он поблагодарил их за неустанную борьбу и заверил, что мир будет помогать и поддерживать Украину столько, сколько понадобиться.

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В ответ бойцы также выразили слова благодарности звездному другу Украины, который помогает собирать деньги на покупку беспилотников для украинской армии. Видеофрагменты общения героев Украины с актером разместили в Telegram-канале фандрейзинговой платформы United24, амбассадором которой и является Хэмилл (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время видеозвонка актер послушал истории военных, обсудил их потребность в дронах, в частности, разведчиках RQ‑35 Heidrun, на которые он собирает средства, и сказал, что охотно посетил бы Украину после войны.

"Рад встречи со вами всеми. Прежде всего должен сказать, что для меня честь встретиться с вами. Я играю воина в кино, а вы настоящие герои настоящей войны. Мы с нетерпением ждем вашей победы как можно скорее, но мы будем с вами столько, сколько нужно", – обратился к военным кинозвезда.

В ответ один из бойцов рассказал своему звездному собеседнику: "Вы должны понять, что все дроны, беспилотные летательные аппараты меняют правила во время этой войны, потому что это возможность зайти в тыл врага и уменьшить риск для солдат, которые совершают разведку".

Хэмилл уже собрал более 705 тысяч долларов.

"Вы побеждаете! Не сомневайтесь в этом ни секунды. Все говорили, что Украина упадет за четыре дня. Помните? Но вы доказали всему миру – Украину трогать не стоит", – подчеркнул "Люк Скайуокер"

Как писал OBOZREVATEL ранее, Хэмилл стал голосом английской версии приложения "Воздушная тревога". Он озвучил пять типов опасности: ракетный удар, обстрел, уличные бои, радиационную и химическую угрозы.

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