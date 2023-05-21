Звезда 'Звездных войн' Марк Хэмилл показался в уникальной вышиванке и призвал помогать Украине

Знаменитый американский актер, исполнитель роли Люка Скайуокера в культовых "Звездных войнах" Марк Хэмилл показался в украинской вышиванке. На знаменитости можно было увидеть уникальную сорочку, которую ему подарили представители фандрейзинговой платформы United24, амбассадором которой он является, а также мастера известного украинского бренда ETNODIM.

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Таких вышиванок в мире всего две. Одна – у Хэмилла, а вторую купить невозможно, но ее можно получить за донаты на помощь Украине. Именно это и призвал делать актер своих поклонников в Twitter.

Вышиванка светлого серого оттенка с белым орнаментом имеет название "Прометей", ведь Хэмилл старается привнести в жизнь украинцев свет. На рубашке можно увидеть не только классические геометрические узоры, но и вышитые джедайские мечи, которые "будут напоминать, что сила всегда с обладателем этой вышиванки".

Такой презент украинцы сделали актеру на День вышиванки, который отмечали в 2023 году 18 мая. Уникальные вышиванки получили и другие амбассадоры United24.

"Эта сделанная на заказ вышиванка с вышитыми джедайскими мечами – подарок от United24. Их всего две! Хотите получить шанс выиграть вторую? Просто пожертвуйте $24 или больше на восстановление школы в селе Бузова, Украина. Давайте сделаем это вместе!" – обратился к поклонникам "Люк Скайуокер".

Напомним, еще в октябре Марк Хэмилл опубликовал знаковый твит после того, как стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Свой пост кинозвезда приурочил к тому, что будет помогать собирать деньги на покупку беспилотников для украинской армии.

Хэмилл также стал голосом английской версии приложения "Воздушная тревога". Он озвучил пять типов опасности: ракетный удар, обстрел, уличные бои, радиационную и химическую угрозы.

А недавно актер созвонился по видеосвязи с украинскими защитниками. Он поблагодарил их за неустанную борьбу и заверил, что мир будет помогать и поддерживать Украину столько, сколько понадобиться.

Как писал OBOZREVATEL, спустя три недели после запуска акции в поддержку Украины Хэмиллу удалось собрать средства на 500 дронов для нашей армии.

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