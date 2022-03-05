Стивен Кинг заявил, что разрывает сотрудничество с РФ: на своей странице он разместил показательное фото с украинкой

Знаменитый американский писатель, автор культовых "Побег из Шоушенка" и "Сияние" Стивен Кинг заявил свою твердую поддержку Украине на фоне вторжения войск РФ. Он высмеял попытки Кремля напугать украинцев вооруженным наступлением и отказался сотрудничать с российскими изданиями.

Об этом "король ужасов" написал у себя в Twitter, поддержав именитого коллегу из Канады Линвуда Баркли. Вместе создатели литературных бестселлеров разорвали контракты на русскоязычный перевод своих произведений.

Кинг также опубликовал ироничное фото, где старушка с котом дерзко смотрит в объектив камеры и демонстрирует непристойный жест. "Украинка приветствует российские войска", — подписал изображение писатель в свойственном ему-одному стиле.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с первых дней войны Стивен Кинг публично выступил в поддержку Украины, надев на себя футболку с принтом в цветах нашего Государственного Флага.

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