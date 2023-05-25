Барбра Стрейзанд похвасталась вышиванкой с узорами, присущими Тернопольщине, и рассказала о родных-украинцах

Обладательница двух "Оскаров", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус", актриса и певица родом из Америки Барбра Стрейзанд похвасталась новой вышиванкой. Ее знаменитости подарили в рамках глобальной инициативы по поддержке Украины United24.

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Вышитая сорочка включает в себя орнамент, присущий Тернопольской области. На своей странице в Facebook звезда попросила поклонников присоединиться к помощи Украине (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Барбра Стрейзанд продемонстрировала вышиванку во всей красе, сфотографировавшись с ней дома. В посте она также отметила, что ее родные родом с Тернопольщины, так что такой орнамент на рубашке вышит неслучайно.

"Я получила красивую вышиванку от United24. На этой вышиванке вы можете увидеть узоры Тернопольской области, откуда родом мои дедушка и бабушка по отцовской линии. Вы можете выиграть такую же, сделав пожертвование на реконструкцию школы", – сказала звезда.

Артистка написала о разрушенной средней школе в селе Бузова Киевской области. Она была одним из лучших учебных заведений в области, пока российские оккупанты не устроили террористический обстрел.

Отметим, что неделю назад United24 устроили благотворительную акцию, в которой планируют разыграть 13 вышиванок, существующих в двух экземплярах – одна для амбассадоров платформы, а другая для людей, которые присоединятся к сбору средств.

Барбра Стрейзанд стала амбассадором United24 в 2022 году. Тогда она пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским и решила посвятить себя направлению "медицинская помощь".

Как писал OBOZREVATEL, популярный британский певец Гарри Стайлс выразил поддержку украинцам во время своего выступления. Подробнее об этом – читайте в материале.

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