'Это – не война, это – терроризм': Стивен Кинг отреагировал на ракетную атаку по Умани. Фото

После ракетного удара РФ по многоэтажке города Умань 28 апреля 2023 года американский писатель Стивен Кинг назвал действия страны-агрессора в Украине не войной, а настоящим терроризмом. Артист отметил, Путин продолжает убивать детей, что есть недопустимым в современном мире.

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В своем Twitter знаменитость оставил пост, который посвятил нашей стране. Как стало известно, во время ракетной атаки в Умани погибли 23 человека из них пятеро – дети (двое мальчиков – 1,5 и 16 лет и три девочки – 8, 11 и 14 лет). Данная новость шокировала даже "короля ужасов" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Россия убивает все больше украинских мирных жителей, включая детей, с помощью ударов беспилотников. Это – не война. Это – терроризм", – написал Стивен Кинг. За считанные часы новый твит селебрити увидели 1,3 миллиона фолловеров, распространили информацию больше 7 тысяч пользователей сети.

Отметим, писатель очень часто информирует свою аудиторию о преступлениях, которые совершает кремлевский режим. Он открыто осуждает войну и называет президента Российской Федерации убийцей. "Нам надо закончить эту войну и повлиять на Путина", "Невозможно читать о событиях Украины без слез", – оставляют люди комментарии под твитом американца.

Напомним, спасателям удалось идентифицировать 22 тела, еще одна женщина остается пропавшей без вести. Травмированы 18 человек, еще 17 граждан спасены. Психологами ГСЧС оказана помощь 115 гражданам.

Как ранее писал OBOZREVATEL, под завалами в Умани нашли тело известного украинского рок-музыканта Владимира Макаровского. Мужчина является соавтором некоторых песен Джамалы. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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