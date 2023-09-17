Спасибо Ани Лорак! Откуда пошла история, что певица донатит на ВСУ, и как это сделало предательницу Украины козлом отпущения для россиян

Украинцы не только не простили предателям поддержку кремлевского режима, но и приложили усилия, чтобы жизнь среди россиян стала для них невыносимой. Такая судьба, в частности, постигла уроженку Буковины, исполнительницу Ани Лорак, которая надеялась быть "голубем мира", а стала козлом отпущения.

Чем больше предательница пытается реанимировать репутацию в РФ, тем сильнее ее травят. OBOZREVATEL расскажет об уникальном прецеденте, как украинцы уничтожили карьеру запроданки в России несколькими шутками (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предпосылки

Ани Лорак изначально была противоречивой персоной в РФ, поскольку все помнили, что она родом из Украины. Первой ошибкой артистки стало желание "усидеть на двух стульях". Пока ее соотечественники-коллеги Королева и Лолита кричали о поддержке войны, Лорак сбежала за границу.

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Она решила, что будет молчать о геноциде, чем спровоцировала волну вопросов, кого действительно поддерживает украинка. В умы россиян постепенно начали закрадываться мысли о ее проукраинской позиции.

Первые шутки

В 2023 году в сети начали появляться первые шутки. Украинский активист и блогер Сергей Стерненко, открывший сбор средств на дроны для военных, опубликовал сообщение, в котором поблагодарил артистку за 80 тысяч гривен. Ниже он отметил: "Это не шутка. Ани Лорак не в первый раз помогает ВСУ".

Заявление выглядело насколько убедительно, что даже некоторые украинцы в него поверили. Позже стало очевидно, что Стерненко пошутил. Однако мемы уже невозможно было остановить. Они заполонили украинские соцсети, а доверчивые россияне подумали, что их "опасения" по поводу позиции артистки подтвердились.

Активная фаза мести

С тех пор любое резонансное событие сопровождалось мемами об Ани Лорак. "След" артистки нашелся на дронах, атаковавших Москву и Евпаторию. В интервью звезды даже нашли "намеки", что она давно планировала атаку на российскую столицу.

Шутили еще, что к смерти главы террористов-"вагреновцев" Евгения Пригожина украинка также была причастна.

Последствия в России

Реакция россиян и вражеских военкоров не заставила себя долго ждать. Концерты предательства в России начали стремительно отменять. Российские активисты также взбунтовались в соцсетях из-за того, что место судьи на талант-шоу "Ты супер" отдали "патриотке Украины", и даже требуют закрыть пропагандистский канал.

Чтобы хоть как-то спасти свою карьеру, Ани Лорак была вынуждена публично заявить, что не помогает ВСУ, однако это ей не помогло.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, кто продвигает украинку-предательницу на российском телевидении, а кто из мести поддерживает украинские фейки о ее "помощи ВСУ". Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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