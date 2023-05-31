Из-за шуток украинцев о помощи ВСУ? В России отменили концерты Ани Лорак и ряда других исполнителей

В российском Ростове-на-Дону отменили концерт Ани Лорак, который должен был состояться летом этого года. Такое решение объяснили тем, что в городе не хотят видеть артистов, которые не поддерживают войну РФ против Украины, которую окрестили "спецоперацией".

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Та же участь постигла Валерия Меладзе, Александра Ревву и еще три музыкальные группы – их выступления тоже отменили. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на главу администрации Ростова Алексея Логвиненко.

По его словам, против выступления этих артистов выступили сами горожане.

"Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. За это время были отменены концерты "ДДТ", "Мумий Тролля", "Машины времени", Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак", – сказал Логвиненко.

Ранее выступления этих артистов были отменены и в других городах РФ. В частности, концерты Валерия Меладзе не состоятся в Новосибирске, Красноярске и Иркутске.

В сети подозревают, что концерты Ани Лорак решили отменить из-за волны шуток о том, что она якобы помогает Вооруженным силам Украины.

Так, за атаку БПЛА на Москву 30 мая украинцы поблагодарили певицу-предательницу Лорак и пропутинского певца Филиппа Киркорова. В сети распространили фото с обломками беспилотника, на котором видна наклейка "фонд мести" и имя Лорак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 мая Москву впервые массированно атаковали дроны, в Одинцово заявили о работе ПВО. Все детали этого "взрывного" утра в РФ по ссылке. Известно, что один из дронов упал в 3 км от резиденции Владимира Путина.

– В ОП заявили, что украинская сторона не имеет прямого отношения к атаке на Москву. В Кремле же эти события связали с войной против Украины, однако попытались приуменьшить масштаб проблемы.

– Рупор Кремля Владимир Соловьев устроил истерику из-за радости россиян в связи с атакой дронов на Рублевку в Москве, где живет российская элита. Он посоветовал согражданам "прийти в чувства" и вспомнить о "едином народе".

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