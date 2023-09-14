На беспилотнике в Крыму нашли 'след' Ани Лорак: росСМИ 'доказали', что предательница Украины финансирует БПЛА

Предательница Украины, певица Ани Лорак, которая игнорирует геноцид родного народа, снова стала жертвой травли в России из-за "помощи ВСУ". На очередном дроне, упавшем на территории Евпатории во временно оккупированном Крыму, пропагандисты нашли "след" певицы.

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В частности, благодарность от тех, кто запускал беспилотники, опальной звезде. Также на металле виднелся "привет" некому Мите Стародубову. Фото появились в пропагандистских СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На обломках упавшего в Евпатории возле жилых домов беспилотника ВСУ, по сообщениям очевидцев, написана благодарность певице Ани Лорак. Территорию вокруг улицы Демышева, где неудачно приземлился дрон, окружили", – сообщили россияне.

В сообщении, написанном на беспилотнике, говорилось: "Привет Мите Стародубову. Ани Лорак, спасибо за борт".

В сети есть информация, что Митя Стародубов – это, вероятно, предатель, перешедший на сторону оккупантов после 2014 года. "Коллеги, оставшиеся верными присяге, передали привет", – написал один из анонимных пользователей онлайн-форума.

Добавим, что это уже второй раз Ани Лорак становится фигуранткой скандала с атакующими россиян дронами. Впервые один беспилотник с именем изменницы "заметили" неподалеку от Москвы. Скорее всего, надпись была прифотошоплена позже, ведь пропагандисты тогда опровергли достоверность фото.

После этого инцидента у певицы начались серьезные проблемы, а украинцы дали волю фантазии и придумали сотни забавных мемов. Россияне поверили в правдивость шуток и "отомстили" артистке.

Граждане РФ в истерике "отменяли" звезду и требовали не впускать ее в страну. Предательнице даже пришлось оправдываться.

Как писал OBOZREVATEL, Лорак дала интервью пропагандистке Алене Блин, в которой заверила, что никогда не будет жертвовать деньги на армию, ведь ее брат погиб на войне много лет назад.

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