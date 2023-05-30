Ани Лорак и Филиппа Киркорова поблагодарили за атаку дронов на Москву: сеть взорвалась комментариями. Фото

Утром 30 мая пригород Москвы и столица РФ были атакованы БПЛА, за которые украинцы поблагодарили певицу-предательницу Ани Лорак и пропутинского певца Филиппа Кирковрова. В сети распространили фото с обломками беспилотника, на котором видна наклейка "фонд мести" и имя Лорак.

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Шутливые комментарии с похвалой в адрес путинистов заполонили сеть. OBOZREVATEL собрал посты с реакцией украинцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В соцсетях распространилось красноречивое фото, где на сбитом беспилотнике можно разглядеть наклейку с текстом "Ани Лорак. Фонд мести".

Пост сразу подхватили украинцы, которые в шутку поблагодарили фонд артистки-предательницы, которая игнорирует геноцид своего народа. Вдобавок "благодарные" пользователи сети расхвалили и других путинистов – Филиппа Киркорова, Таисию Повалий и даже Олега Царева.

"Ани Лорак донатит, и вы донатьте. Будьте как Ани", "Спасибо Ани Лорак за донаты на дроны. Также Филиппу Киркорову, который вчера перевел $36000 на новую партию", "Наконец-то донаты Ани Лорак материализовались", "Спасибо Ани Лорак, Таисии Повалий и Олегу Цареву за сбор на БПЛА", "Сегодня Москву атаковали дроны из "фонда мести" Ани Лорак", "Ани Лорак доказывает свою позицию не словом, а делом", – говорится в постах.

Фото уже подхватили российские пропагандисты, поверившие в его достоверность. Интересно, что таким образом украинцы "благодарят" артистку не впервые.

Недавно россияне в истерике "отменяли" звезду из-за заявления, что она помогает ВСУ. Ей даже пришлось оправдываться.

Как писал OBOZREVATEL, Лорак дала интервью пропагандистке Алене Блин, в котором заверила, что никогда не будет жертвовать деньги на армию, ведь ее брат погиб на войне много лет назад.

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