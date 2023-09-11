Ани Лорак оправдалась перед россиянами за 'помощь ВСУ' и наконец расставила все точки над 'і'

Певица родом из Украины Ани Лорак, которая живет в Москве и игнорирует полномасштабную террористическую войну, оправдалась перед россиянами за "помощь ВСУ". Украинские интернет-пользователи распространили в сети шуточный фейк о том, что предательница якобы никакая не предательница и жертвует немаленькие деньги на нужды защитников родной страны. Однако Z-фанаты юмор не оценили и поверили в то, что Лорак – "искренняя патриотка Украины". Это, безусловно, повлекло за собой отмены концертов артистки в РФ и невозможность зарабатывать кровавые рубли.

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Именно поэтому звезда решил опубликовать пост с оправданиями перед гражданами страны-террористки, в котором наконец расставила точки над "і". Текст с откровенным подхалимством к российскому народу был обнародован на личной странице запроданки в Instagram.

Лорак не стала изменять своему образу "голубки мира" и в очередной раз выдала псевдопацифистский бред о том, что она "певица, а не политик", а "любовь и музыка способны объединить нас".

"В последнее время ужасаюсь количеством лживой информации о себе. Ещё в 2008 году я получила много любви и признания от простых людей в России. По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я – певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", – выдала "пацифистка".

Украинские СМИ, которые всегда открыто называли новость о "донатах Лорак на ВСУ" фейком и шуткой, оказались крайними. По мнению Лорак, именно они виноваты в том, что ее кенселят в России, а попытки артистки усидеть на двух стульях, очевидно, не при чем.

"Всем нечестным СМИ советую перестать манипулировать моим именем и заниматься честной журналистикой, основанной на правдивых фактах, а не на фейковых вбросах. Спасибо моим поклонникам, которые всегда чувствуют меня сердцем и душой. Я люблю вас", – добавила предательница.

Напомним, среди украинских медийщиков начала распространяться фейковая новость, что артистка поддерживает военных ВСУ и передает летающие на Москву дроны, из-за чего Z-патриоты объявили ей "войну" и начали добиваться отмены выступлений.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лорак стала звездным тренером в музыкальном шоу "Ты супер!" на НТВ. На проекте поют дети, лишенные родительской опеки. Российские активисты взбунтовались в соцсетях из-за того, что место судьи отдали "патриотке Украины", которой певица не является, и даже потребовали закрыть пропагандистский канал. Подробности – в нашем материале.

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