'Самый печальный мой полёт': сеть 'разрывает' видео, где Ани Лорак 'предсказала' смерть Пригожина

Уже традиционно после "трагических" событий в России украинцы нашли "след" певицы-предательницы Ани Лорак. В этот раз в сети шутят, что ее песня "Я вернусь" стала своеобразным "предсказанием" смерти лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, накануне погибшего в авиакатастрофе в РФ.

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Шутники наложили на текст песни, который действительно в какой-то мере описывает гибель террориста, его фотографии. Этот ролик начал быстро распространяться в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Песня "Я вернусь" Ани Лорак начинается со слов: "В небо поднялся самолёт. Самый печальный мой полёт. Мне отменить. Нельзя".

Учитывая, что накануне Пригожин последний раз поднялся на самолет, где, по одной из версий, был убит, слова трека показались украинцам пророческими.

Кроме того, в Twitter начали активно распространять предположение, что именно украинка-предательница приложила руку к ликвидации Пригожина. Ее поблагодарили за ракеты для ПВО, песню, информацию о рейсе и т.д.

В последний раз после таких шуток у исполнительницы в России начались большие проблемы. Неразборчивые россияне поверили в то, что артистка спонсирует ВСУ и имеет свой украинский "Фонд мести".

После шутливых постов с "благодарностью" Лорак в России потребовали отменить ее концерты. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лорак оправдалась, что не донатит на украинскую армию, поскольку ее брат погиб в Афганистане. Из-за этого артистка якобы не может финансово поддерживать боевые действия, но охотно платит налоги Кремлю.

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