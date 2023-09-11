'Предательница! Гнать ее метлой!' В России взбунтовались против Ани Лорак из-за 'помощи ВСУ' и требуют закрыть НТВ

Певица родом из Украины Ани Лорак, которая живет в Москве и игнорирует полномасштабную террористическую войну, все чаще сталкивается с проблемами в стране-террористке – предательнице мешают зарабатывать кровавые рубли. После того, как украинцы распространили фейк о "донатах Лорак на ВСУ", озлобленные и доверчивые путинисты требуют ее тотальной отмены. И если срывать концерты артистки чаще всего удается, то бороться с федеральными каналами Z-патриотам не так уж и просто. А именно там сейчас обосновалась "голубка мира".

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Так, Лорак стала звездным тренером в музыкальном шоу "Ты супер!" на НТВ. На проекте поют дети, лишенные родительской опеки. Российские активисты взбунтовались в соцсетях из-за того, что место судьи отдали "патриотке Украины", которой певица не является, и даже потребовали закрыть пропагандистский канал.

Взбесила Ани Лорак, в частности, псевдожурналиста Руслана Осташко. В своем Telegram-канале он поделился предположением, что на НТВ работают предатели, которые намеренно пропихивают в эфир "помощницу ВСУ".

"Почему выбор продюсеров пал именно на эту мадам — хороший вопрос. Кто ее туда протащил — тоже. И почему руководство канала этот выбор вообще допустило? Отговорка "а мы не знали" не сработает — телевизионщики всегда все знают. Небывалыми рейтингами выбор Лорак тоже объяснить не получится — россияне предателей не любят. Талантливых исполнителей на российской эстраде тоже хватает. Почему бы не выбрать тех, кто не выступает/выступал против России? Или причина в том, что в руководстве НТВ есть такие же предатели, которые поддерживают ВСУ?" – выдал путинист.

На место "предательницы России" он уже и замену нашел – Ирину Дубцову. Если точнее, то певица, которая долгие годы работала в Украине, в частности на проекте "Х-Фактор", ранее как раз и была судьей в шоу "Ты супер!", и это ее заменили на Ани Лорак. Однако Осташко этого решения не понимает и категорически его осуждает. Мол, как можно было убрать патриотку РФ, которая ездит развлекать оккупантов-террористов в госпитали, а вместо нее взять украинку с неоднозначной позицией, которая "деньги со съемок еще и на ВСУ потратит".

"Пока Ирина Дубцова выступает в военных госпиталях, НТВ меняет ее на спонсора ВСУ Ани Лорак. Дубцова была в жюри шоу последние два сезона, после чего отправилась на Донбасс с концертами. Видимо, продюсерам шоу "Ты супер!" абсолютно плевать кого ставить в эфиры. Учитывая, куда отправится зарплата Лорак, можно и весь канал НТВ проверить на пробандеровские взгляды", – убежден путинист.

В комментариях Лорак называют предательницей и призывают "гнать ее метлой".

Однако Осташко не единственный, кого волнует "предательство" НТВ и непосредственно Лорак. Российский общественник Виталий Бородин также поднял бунт против звезды из Черновицкой области. Более того, путинист якобы знает, что артистку на росТВ "пропихивает" конкретный человек ради собственной выгоды.

"Долго мы ломали голову, зачем и кому нужна Ани Лорак на российском ТВ. Сначала думали, что это команда сверху прошла, думаю, значит им виднее. Оказалось всё очень просто – одному человеку так захотелось привлечь внимание к своей программе, сегодня это называется трэш ток, чтобы поднять рейтинг программы. Но этот человек не учёл мнения граждан России. Так как в стране идёт СВО, не все хотят видеть в России Каролину Куёк, которая никак не определится, с Россией она или с Украиной. Люди не понимают кто она и кого поддерживает", – заявил Бородин.

После этого он добавил, что в ближайшее время сделает обращение к НТВ, чтобы Лорак убрали из эфира.

Среди украинских медийщиков начала распространяться фейковая новость, что артистка поддерживает военных ВСУ и передает летающие на Москву дроны, из-за чего Z-патриоты объявили ей "войну" и начали добиваться отмены выступлений.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лорак явилась на проект, где поют дети, лишенные родительской опеки, в вульгарном образе и разозлила россиян своим присутствием. Подробнее – в нашем материале.

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