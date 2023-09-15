В России начался настоящий ажиотаж вокруг украинской певицы-предательницы Ани Лорак, которая на днях появилась на ТВ в составе жюри детского талант-шоу "Ты супер". Россияне не могут понять, почему провластный телеканал НТВ продвигает спорную артистку, но, как выяснилось, и кампания против нее возникла не на пустом месте.

Ее спонсором якобы стал продюсер Иосиф Пригожин, который хотел посадить в это кресло свою жену – путинистку Валерию. Такую эксклюзивную информацию украинскому блогеру Богдану Беспалову предоставили собственные источники в близком окружении Лорак (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Пригожин привык решать вопросы как в 90-х, подключая "братков" и информационные манипуляции. Теперь Лорак будут съедать по всем направлениям. Посты в пабликах проплачены, блогеры подключены. Вся кампания будет строиться на том, что Лорак тайно помогает Украине. Это поможет "подмочить" репутацию певицы", – говорится в "сливе".

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Скорее всего, даже друзья исполнительницы на телеканале не смогут помочь ей, ведь их публично разоблачили. По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, украинке помогают директор АО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский и генеральный продюсер телекомпании "Вайт Медиа" Юлия Сумачева.

К обоим у общества уже возникли вопросы. Организация российских "патриотов" потребует каждого из них публично отчитаться, почему одобрили кандидатуру Лорак, а не другой прокремлевской звезды.

Стоит добавить, что все обвинения против исполнительницы основываются на шутках украинских медийщиков и создателей мемов. Чтобы испортить жизнь предательнице в стране-террористке, украинцы в шутку благодарят ее за помощь ВСУ, предоставление дронов, которыми атакуют россиян, и донаты.

Сама артистка уже дважды публично уверяла, что не помогает ВСУ, однако доверчивые граждане РФ во главе с "уважаемым" главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией до сих пор верят фейкам и "отменяют" Лорак.

Живет в призрачных иллюзиях любви фанатов и сама исполнительница, искренне верящая, что украинцы позволят ей беззаботно жить в России. Так, по случаю своего 45-летия певица готовится дать большой концерт, который однажды едва не сорвали.

Как писал OBOZREVATEL, к травле Лорак подключились и "военные ВСУ". РосСМИ заявили, что на упавшем в Евпатории дроне нашли послание к артистке со словами благодарности.

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