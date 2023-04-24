'Она подтвердила. Это не шутка': заявление о помощи Ани Лорак для ВСУ довело до истерики пропагандистов

Шутливое заявление о том, что певица родом из Украины Ани Лорак, которая игнорирует геноцид собственного народа, помогает ВСУ, довело до истерики пропагандистов. Осатаневшие прихвостни Кремля призвали отобрать у украинки-предательницы деньги и запретить ей зарабатывать в РФ.

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Украинский активист и блогер Сергей Стерненко, открывший сбор средств на дроны для украинских военных, накануне опубликовал пост, в котором поблагодарил артистку за 80 тысяч гривен. Ниже он отметил: "Это не шутка. Ани Лорак не впервые помогает ВСУ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новость быстро попала на глаза россиянам, бросившимся "отменять" Лорак и оскорблять ее. В частности, они призвали лишить исполнительницу доходов.

"Тварь Лорак никогда больше не должна получать деньги в России. Все ее источники дохода должны быть заблокированы, счета арестованы, авторские отчисления не должны выплачиваться", – написали в одном из пропагандистских Telegram-каналов.

Сергей Стерненко отреагировал и истерику в РФ и удалил сообщения о певице. Он заявил, что не желал ей навредить, но впоследствии добавил: "Что касается Ани Лорак, то я сначала сам в это не поверил. Но уточнил у общего знакомого, тот переспросил ее, и она подтвердила".

Напомним, что меньше месяца назад певица дала интервью пропагандистке Алене Блин, в которой заверила, что никогда не будет жертвовать деньги на армию, ведь ее брат погиб на войне много лет назад.

Концерты Лорак в российских городах массово отменяют. Местные власти боятся, чтобы к ним приезжала "не определившаяся" артистка, ведь она якобы может тратить заработанные средства на украинскую армию.

Как писал OBOZREVATEL, Ани Лорак выпустила новую песню и видеоряд к ней, чем вызвала удивление среди интернет-пользователей. Дело в том, что в клипе изменница появляется в камуфляжной куртке. Подписчики спрашивают, что хотела сказать этим жестом артистка.

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