'Птичка хотела расправить крылья': Ани Лорак стала героиней забавного видео после атаки дронов на Москву

После атаки неизвестных БПЛА на российские города, включая Москву, 30 мая украинцы поблагодарили певицу-предательницу Ани Лорак и сделали ее героиней забавного ролика. В нем звезда якобы объясняет, почему "ее фонд мести" атаковал столицу РФ.

Видео дня

Фрагмент был взят из интервью певицы, когда она еще не боялась общаться с украинскими журналистами. OBOZREVATEL решил показать его и другие шутливые посты с "благодарностью" Ани Лорак (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

Перед полномасштабным вторжением исполнительница заявила журналистам шоу ЖВЛ, что она – дерево любви и птичка, которой было мало места в Украине. Создатели мемов поняли эту фразу по-своему, так что у них родилась идея для забавного видео.

Они смонтировали ролик так, будто Ани Лорак объясняет, что она птичка – то есть БПЛА – которому мало места в Украине, поэтому он улетел в Россию.

Также в сети распространились мемы, в которых украинцы иронично поблагодарили Ани Лорак и ее "фонд мести".

Ранее OBOZREVATEL писал, что на крыле беспилотника "заметили" надпись, связанную с Ани Лорак. Сеть "взорвалась" шутками по поводу "помощи Каролины Куек".

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