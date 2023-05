Самый младший участник: во втором полуфинале Евровидения-2023 Грецию представил 16-летний Виктор Верникос. Фото и видео

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле стартовал второй полуфинал Евровидения-2023. За прохождение в финал в этот раз будут бороться представители 16-ти стран. Представлять Грецию в этому году выпала честь 16-летнему Виктору Верникосу, а свою конкурсную композицию под названием What They Say он написал в 14, когда переживал "тревожные моменты"

Парень стал самым младшим участником Евровидения-2023 и самым младшим представителем Греции за всю историю страны. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира.

Молодой конкурсант занимается музыкой с четырех лет. На нацотборе в Греции его выбрали из 106-ти участников. Однако букмекеры в успех юноши не верят – прогнозируют ему место в конце турнирной таблицы – 29-е.

Во втором полуфинале Виктор посвятил свое выступление и песню молодому поколению, которое мечтает и творит, несмотря на трудности. Как рассказывал сам певец, его сингл, написанный в 2021 году, побуждает делиться своими чувствами и эмоциями.

"Ну, знаешь, как говорят / Потерянные души следят за тем, чтобы никто не сбился с пути / Больно смотреть, как страдают другие / О, я теперь и тот, и другой, у меня слишком много на своей тарелке / И я спасаю всех остальных, потому что для меня это слишком", – спел конкурсант.

