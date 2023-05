Евровидение-2023: где и когда смотреть второй полуфинал конкурса

Уже в следующий четверг, 11 мая, состоится второй полуфинал ежегодного самого масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. Хотя представители Украины – дуэт TVORCHI – не будут выступать, для украинцев этот эфир может быть интересным, ведь именно в голосовании за участников второго полуфинала можно будет принять участие.

Видео дня

Во время первого полуфинала право голоса будет предоставлено гражданам Германии, Франции и Италии. OBOZREVATEL расскажет, где и когда украинцы смогут посмотреть второй полуфинал Евровидения-2023 и как отдать свой голос (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Шоу 11 мая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Второй полуфинал Евровидения можно будет посмотреть на платформах:

– официальный Facebook-аккаунт Евровидения

– сайт Суспільне Культура

– сайт Суспільне Євробачення

– YouTube-канал Евровидения Украина

– YouTube-канал песенного конкурса Евровидение

– OBOZREVATEL также будет вести текстовую онлайн-трансляцию

В каком порядке будут выступать страны

1. Дания – Reiley – Breaking My Heart

2. Армения – Brunette – Future Lover

3. Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On)

4. Эстония – Alika – Bridges

5. Бельгия - Gustaph - Because Of You

6. Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

7. Исландия – Diljá – Power

8. Греция – Victor Vernicos – What They Say

9. Польша – Blanka – Solo

10. Словения – Joker Out – Carpe Diem

11. Грузия – Iru – Echo

12. Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal

13. Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

14. Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje

15. Литва – Monika Linkyte – Stay

16. Австралия – Voyager – Promis

Со странами-участницами, которые выступят в первом полуфинале, можно ознакомиться здесь.

Во время второго полуфинала 11 мая на сцене в Ливерпуле выступят украинский рэпер OTOY и представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук. Напомним, ранее стало известно, кто из звездных украинцев выступит в финале Евровидения-2023.

Как проголосовать

Традиционно, в полуфиналах голосовать могут только страны-участники конкретного полуфинала, однако в этом году правила несколько изменили. Право голоса дали зрителям и из тех стран, которые не участвуют в шоу.

Пока четкая процедура голосования не была обнародована, однако вероятнее всего, чтобы отдать свой голос, нужно будет отправить сообщение на указанный на экране номер с порядковым номером, под которым выступил участник из выбранной страны.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что букмекеры сформировали свои прогнозы и определились с фаворитом Евровидения-2023. Этот конкурсант ощутимо оторвался от других участников. К сожалению, Украина сдает позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!