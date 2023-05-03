Евровидение-2023: где и когда смотреть второй полуфинал конкурса
Уже в следующий четверг, 11 мая, состоится второй полуфинал ежегодного самого масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. Хотя представители Украины – дуэт TVORCHI – не будут выступать, для украинцев этот эфир может быть интересным, ведь именно в голосовании за участников второго полуфинала можно будет принять участие.
Во время первого полуфинала право голоса будет предоставлено гражданам Германии, Франции и Италии. OBOZREVATEL расскажет, где и когда украинцы смогут посмотреть второй полуфинал Евровидения-2023 и как отдать свой голос (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Шоу 11 мая начнется в 22:00 по киевскому времени.
Второй полуфинал Евровидения можно будет посмотреть на платформах:
– официальный Facebook-аккаунт Евровидения
– сайт Суспільне Культура
– сайт Суспільне Євробачення
– YouTube-канал Евровидения Украина
– YouTube-канал песенного конкурса Евровидение
– OBOZREVATEL также будет вести текстовую онлайн-трансляцию
В каком порядке будут выступать страны
1. Дания – Reiley – Breaking My Heart
2. Армения – Brunette – Future Lover
3. Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On)
4. Эстония – Alika – Bridges
5. Бельгия - Gustaph - Because Of You
6. Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
7. Исландия – Diljá – Power
8. Греция – Victor Vernicos – What They Say
9. Польша – Blanka – Solo
10. Словения – Joker Out – Carpe Diem
11. Грузия – Iru – Echo
12. Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal
13. Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
14. Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje
15. Литва – Monika Linkyte – Stay
16. Австралия – Voyager – Promis
Со странами-участницами, которые выступят в первом полуфинале, можно ознакомиться здесь.
Во время второго полуфинала 11 мая на сцене в Ливерпуле выступят украинский рэпер OTOY и представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук. Напомним, ранее стало известно, кто из звездных украинцев выступит в финале Евровидения-2023.
Как проголосовать
Традиционно, в полуфиналах голосовать могут только страны-участники конкретного полуфинала, однако в этом году правила несколько изменили. Право голоса дали зрителям и из тех стран, которые не участвуют в шоу.
Пока четкая процедура голосования не была обнародована, однако вероятнее всего, чтобы отдать свой голос, нужно будет отправить сообщение на указанный на экране номер с порядковым номером, под которым выступил участник из выбранной страны.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что букмекеры сформировали свои прогнозы и определились с фаворитом Евровидения-2023. Этот конкурсант ощутимо оторвался от других участников. К сожалению, Украина сдает позиции.
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