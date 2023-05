До второго полуфинала Евровидения-2023 считанные часы: конкурсанты готовятся к выступлению

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2023. Всего за победу в этом году будут бороться 37 стран-участниц. 9 мая на сцену вышли первые 15 конкурсантов, но только 10 из них прошли в гранд-финал. Сегодня мы увидим номера 16 государств.

OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию, потому вы точно останетесь в курсе всех событий. Начало шоу запланировано на 22:00 по киевскому времени. Ведущими второго полуфинала, как и в предыдущем, будут фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, британская исполнительница и актриса Ханна Уэддингхэм и телеведущая Алиша Диксон. Они предстанут перед миллионной аудиторией в сине-желтых образах.

Страны-участницы сегодня будут выступать в таком порядке:

1. Дания – Reiley – Breaking My Heart

2. Армения – Brunette – Future Lover

3. Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On)

4. Эстония – Alika – Bridges

5. Бельгия - Gustaph - Because Of You

6. Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

7. Исландия – Diljá – Power

8. Греция – Victor Vernicos – What They Say

9. Польша – Blanka – Solo

10. Словения – Joker Out – Carpe Diem

11. Грузия – Iru – Echo

12. Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal

13. Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

14. Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje

15. Литва – Monika Linkyte – Stay

16. Австралия – Voyager – Promis

Второй полуфинал Евровидения можно будет посмотреть на платформах:

– официальный Facebook-аккаунт Евровидения;

– сайт Суспільне Культура;

– сайт Суспільне Євробачення;

– YouTube-канал Евровидения Украина;

– YouTube-канал песенного конкурса Евровидение;

Как известно, самому младшему участнику второго полуфинала всего 16 лет. Он представит на международной сцене Грецию. Виктор Верникос споет о душевных переживаниях и силе духа. А фарерский певец и блогер Reiley из Дании, который стал известным благодаря своим каверам в TikTok, в своей композиции расскажет о трудностях в отношениях. У артистов есть считанные часы до начала шоу, чтобы подготовится.

