Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение-2023 после первого полуфинала: Украина оказалась на новой строчке

Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле состоялся первый полуфинал Евровидения-2023, в котором приняли участие 15 исполнителей. Но только 10 из них прошли в финал, где будут бороться за победу. Букмекеры не сомневаются, что хрустальный микрофон в этом году достанется представительнице Швеции Loreen, позиции которой в букмекерском рейтинге только укрепились после первого полуфинала. Впрочем, в списке все же произошли некоторые изменения.

Видео дня

Так, Украина, а точнее дуэт TVORCHI, который ее представит, вновь оказались на новой позиции. Однако в этот раз новости для украинцев хорошие – мы поднялись с четвертого места на третье. С обновленным списком можно ознакомиться на сайте Eurovision World.

На первом месте в рейтинге букмекеров, как мы уже успели отметить, остается Швеция – Loreen с песней Tattoo. Ранее на ее победу ставили 42%, но после выступления в первом полуфинале коэффициент вырос до 44%. Напомним, что Loreen уже участвовала на Евровидении в 2012 году и тогда одержала победу, а ее конкурсная песня Euphoria до сих пор считается одним из самых популярных хитов конкурса за всю его историю.

Второе место аналитики отдают эпатажному представителю Финляндии Käärijä и его сумасшедшему треку Cha Cha Cha. На победу конкурсанта ставят 23%. Показатель, к слову, после выступления финна в первом полуфинале несколько упал. Ранее коэффициент был чуточку больше – 24%.

Украина вернулась на свое третье место, откуда на днях ее "подвинула" Франция. Так, дуэту TVORCHI пророчат победу с вероятностью 7%. Напомним, что на правах прошлогодних победителей мы участвовать в полуфиналах не будем, а автоматически попадаем в финал. Уже 13 мая украинские музыканты представят свой номер на песню, посвященную несокрушимым защитникам "Азовстали", – Heart of steеl.

А вот Франция теперь, как можно было догадаться, занимает четвертую строчку. Ее в этом году представит исполнительница Ла Зарра с песней Évidemment. Если раньше на ее победу ставили 8%, то сейчас – 6.

Ну и закрывает пятерку лидеров представительница Испании Бланка Палома, которая собирается покорять Европу с песней EAEA. Букмекеры отдают девушке 4%.

OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следите за всеми ключевыми моментами с нами.

Кто из полуфиналистов прошел в финал – узнайте здесь.

Где украинцам смотреть второй полуфинал Евровидения-2023 можно узнать по ссылке. А когда состоится грандиозный финал и что о нем нужно знать – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, в этом году была изменена процедура голосования за участников. Инструкция, как голосовать за фаворитов, описана в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!