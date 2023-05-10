Кто прошел в финал Евровидения-2023 после первого полуфинала. Список участников-конкурентов Украины

В Ливерпуле сегодня, 9 мая, состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2023, где за выход в финал соревновались 15 стран. Всего 10 из них будут бороться за победу 13 мая, в день гранд-финала, где еврофаны впервые увидят выступление украинской группы TVORCHI.

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Украинцы не выступали и не голосовали сегодня, поскольку автоматически попали в финал на правах победившей страны. OBOZREVATEL расскажет о 10 лучших выступлениях первого полуфинала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следует отметить, что результаты полуфинала определялись только за счет зрительских голосов. То есть без учета оценок жюри, как это было раньше.

Евровидение-2023: кто из первого полуфинала прошел в финал

– Хорватия: Let 3 – Mama šč!

– Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna

– Швейцария: Ремо Форрер – Watergun

– Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

– Чехия: Vesna – My Sister's Crown

– Израиль: Ноа Кирелл – Unicorn

– Португалия: Mimicat – Ai coração

– Швеция: Лорин – Tattoo

– Сербия: Luke Black – Samo mi se spava

– Норвегия: Алессандра – Queen of Kings

Все подробности, фото и видео из первого полуфинала Евровидения-2023 – смотрите в нашей хронике.

Напомним: когда состоится второй полуфинал, где его смотреть и кто будет выступать – читайте здесь. Все, что нужно знать о гранд-финале.

Украинские музыканты провели первую репетицию на сцене в Ливерпуле. Их номер отличается от того, что украинцы запомнили на нацотборе.

Как писал OBOZREVATEL, в этом году была изменена процедура голосования за участников. Инструкция, как голосовать за фаворитов, описана в нашем материале.

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