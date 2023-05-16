'Руссовидение': путинист Стас Барецкий планирует провести аналог Евровидения в замке Пугачевой и Галкина

С пеной у рта россияне доказывали, как они рады тому, что их отстранили от участия в Евровидении после полномасштабного вторжения в Украину, а также уверяли, что песенный конкурс им абсолютно безразличен. Однако уже этим лето в Росси планируют провести "Руссовидение" – аналог международной музыкальной битвы. Инициатором выступил скандальный шоумен и продюсер Стас Барецкий, который приобрел знаменитый замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в поселке Грязь. Именно там путинист хочет провести жалкую пародию на Евровидение.

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К организации Барецкий надеется подключить кремлевского шута Филиппа Киркорова, а приглашенными артистами сделать знаменитых Z-патриотов Олега Газманова, SHAMAN и группу "Воровайки". Об этом пишет ряд пропагандистских СМИ.

"До мозга костей возмущает вакханалия вокруг конкурса Евровидение и русофобские пляски вокруг отстранения России от песенного конкурса. У нас будут выступать не только российские исполнители. Первое "Руссовидение" проведем уже этим летом", – выдал Барецкий.

Кто приедет в страну-террористку, чтобы выступить на позорном конкурсе? Барецкий говорит, что исполнители из "дружественных стран". Однако для всех участников действует одно условие – представленные песни обязательно должны быть русскоязычными.

"С Киркоровым ведем переговоры, у него большой организаторский опыт, он долго сотрудничал с Евровидением. Станет у нас организатором. Еще у нас будет SHAMAN, Газманов и даже группа "Воровайки". Мы хотим сделать шоу, чтобы у нас выступали разные артисты, не будем зацикливаться только на патриотических песнях. Будет даже рэп. Единственное условие – чтобы на русском языке исполняли", – прокомментировал известный скандалист.

Самое интересное, что еще недавно Барецкий планировал сделать в замке Пугачевой и Галкина, который купил за миллиард рублей (453 млн гривен), морг. По словам продюсера, огромную сумму за роскошную недвижимость он заплатил вместе с коллегами по похоронному бизнесу. Подробнее – в нашем материале.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023.Все ключевые события эфира – в нашем материале.

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