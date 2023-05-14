Кому Украина отдала самый высокий балл на Евровидении-2023. Результаты голосования

В ночь с 13 на 14 мая украинцы, как и вся Европа, следили за одним из самых масштабных международных музыкальных конкурсов Евровидения-2022. Оценило конкурсантов и профессиональное жюри из Украины – максимальные 12 баллов судьи отдали участники из Швеции.

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Всего за хрустальный микрофон в конкурсе соревновались 37 стран. В состав жюри от Украины вошли участник группы ТНМК Александр Фоззи Сидоренко, певица Светлана Тарабарова, заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, фронтмен и основатель группы СКАЙ Олег Собчук и композитор Евгений Хмара. Их баллы объявила исполнительница Злата Огневич.

Баллы профессионального жюри участникам Евровидения-2022 от Украины:

1 балл – Израиль

2 балла – Италия

3 балла – Словения

4 балла – Великобритания

5 баллов – Эстония

6 баллов – Польша

7 баллов – Чехия

8 баллов – Австралия

10 баллов – Литва

12 баллов – Швеция. Кстати, представительница этой страны победила на шоу.

Напомним, украинский дуэт TVORCHI выступил сразу в финале под номером 19, поскольку наша страна одержала победу в конкурсе в 2022 году. Они спели композицию "Heart of Steal", в которую добавили куплет на украинском языке и игру на скрипке.

Кроме Украины, в финал попали также Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания (страны Большой пятерки). 13 мая выступило по 10 стран, прошедшие полуфиналы.

Также в финале Евровидения спели и украинские звезды. Среди них: победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница Евровидения 2016 Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.

Все подробности финала – читайте в нашей подробной онлайн-хронике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– одной из ведущих Евровидения-2023 стала украинская певица Юлия Санина. Артистка поделилась, что была не единственной украинской звездой, претендовавшей на престижное место. Чтобы ее кандидатуру выбрали из других, исполнительница проходила кастинги в сети, после чего улетела в Лондон на телекастинг. Все это продолжалось несколько месяцев в полной секретности;

– букмекеры перед началом конкурса Евровидение-2023 предсказывали победу представительнице Швеции Loreen, которая в их рейтингах заметно оторвалась от своих конкурентов. В 2012 году Loreen уже побеждала на Евровидении с песней Euphoria, до сих пор считающейся одним из самых популярных хитов конкурса за всю его историю.

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