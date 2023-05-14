Украина – в десятке финалистов: какое место заняла группа TVORCHI на Евровидении-2023. Фото

13 мая состоялся грандиозный финал песенного конкурса Евровидение-2023. Миллионы зрителей следили за развитием событий и стали свидетелями победы шведской исполнительницы марокканского происхождения Лорин. Она получила 340 баллов от жюри и 243 балла от зрителей. Украина разместилась на шестом месте в общем зачете. Группа TVORCHI достойно выступила на ливерпульской сцене с песней Heart of Steel.

Видео дня

Украинский дуэт вышел на сцену под номером 19. Напомним, музыканты не выступали в полуфиналах, ведь на правах страны-победителя сразу прошли в финал. OBOZREVATEL расскажет, какие баллы бенд получил от национального жюри и зрителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Жюри оценили перфоманс TVORCHI в 54 балла. Но вот от аудитории они получили неплохой балл – 189. К слову, Чехия поставила Украине оценку 12. И это несмотря на то, что вокруг представителей из этой страны разгорелся скандал из-за участия в коллективе российской певицы.

Украинская группа из Тернополя в финале исполнила песню Heart of Steel. Этот трек вдохновлен событиями на "Азовстали" и родился весной 2022 года.

К слову, по результатам двух голосований, в тройку лидеров вошла Loreen из Швеции, Käärijä из Финляндии и Noa Kirel из Израиля. Букмекеры с самого начала прогнозировали первое и второе место именно этим исполнителям.

Недавно OBOZREVATEL писал, о чем победная песня Лорин Tattoo. 39-летняя исполнительница называет свою композицию мрачным танцевальным поп-треком. В ней фаворитка рассказала, любовную историю пары, которая вынуждена была попрощаться, несмотря на любовь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!