Названо имя покупателя замка Пугачевой и Галкина: им оказался известный шоумен, стремящийся сделать из дома 'элитный морг'

Российский шоумен и продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий заявил пропагандистам, что приобрел роскошный замок в селе Грязь близ Москвы, который юморист Максим Галкин построил для своей жены-певицы Аллы Пугачевой. Из элитного жилья, которое, по сообщениям СМИ, продавалось за миллиард рублей (453 млн гривен), скандальный певец хочет сделать морг.

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Об этом он рассказал в комментарии российским пропагандистам. По словам Барецкого, огромную сумму он заплатил вместе с коллегами по похоронному бизнесу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это я приобрел замок Аллы Борисовны буквально недавно. Но я приобрел его не один, а со своими коллегами по похоронному бизнесу. Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории особняка музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбище со времен Ивана Грозного до наших дней", – поделился Барецкий.

Интересно, что он даже назвал сумму, за которую купил жилье. Ранее российские пропагандисты писали, что замок в селе Грязь приобрели за миллиард рублей, однако шоумен утверждает, что заплатил всего 400 млн (181 млн грн).

Экс-участник группы "Ленинград" заявил, что очень долго торговался с Пугачевой, общался с ее внуком и, наконец, смог договориться о приемлемой цене через агента.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядит замок Галкина и Пугачевой. Подробнее об экскурсии по имению – читайте в нашем материале.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что российский пародист признался, что в 6-этажном особняке есть тайные комнаты и подземные ходы. О них не знает никто, кроме владельцев замка.

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