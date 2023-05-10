'Мужики в трусах и разврат': у россиян истерика из-за первого полуфинала Евровидения-2023, но они делают вид, что им все равно

Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле состоялся первый полуфинал Евровидения-2023. Конкурс, как всегда, не обошелся без эпатажных участников и ярких перфомансов на сцене. У россиян, которые славятся своим абсолютно нездоровым консерватизмом и крайне гомофобными настроениями, шоу вызвало настоящую истерику.

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Из-за войны в Украине Россию на конкурс не допускают, так что теперь граждане страны-террористки всем своим видом пытаются доказать, что Евровидение им совершенно безразлично. Настолько безразлично, что пропагандистские сайты посвящают ему целые подборки, в которых хают "накрашенных мужиков в трусах и разврат на сцене".

Самое абсурдное, что российские псевдожурналисты связывают эпатаж на сцене Евровидения с отсутствием на конкурсе России. В заголовках так и пишут: "Накрашенные мужчины в трусах: что случилось с Евровидением без России" или "Как проходит Евровидение-2023 без России: мужики в трусах с накрашенными губами, разврат, ракеты и скандал из-за пустяка".

Однако еще больший смех вызывает то, как "натурально" россияне "радуются" тому, что их больше никогда не пригласят на Евровидение.

"Вот вы спите и не знаете, какие события творятся в Европе. А там, между прочим, вечером 9 мая прошел первый полуфинал Евровидения, которое для России осталось где-то в прошлой жизни. Споры о песне "Русская женщина" в исполнении таджички Манижи, второе пришествие Сергея Лазарева, обиды за несправедливое голосование, насквозь пропитанное политикой, и непременный Филипп Киркоров в первых рядах – как быстро всё это потеряло свой лоск и стало каким-то неважным", – убеждают агрессоры сами себя.

И как же пропагандисты без упоминаний НАТО в своих статьях? Как известно, на первом месте в рейтинге букмекеров оказалась певица Лорин из Швеции, которая уже побеждала на конкурсе в 2012 году. А вот второе место пророчат эпатажному Käärijä из Финляндии с динамичной песней Cha Cha Cha. Если вы еще не уловили связь между этими конкурсантами и Североатлантическим альянсом, то неадекватные россияне это уже сделали за вас.

"В этом году все делают ставки на победу Финляндии, и сторонники теории заговора уверены, что это – подарок финнам за недавнее вступление в НАТО. Еще один фаворит – Швеция, которая (вот совпадение!) тоже подала заявку в североатлантический альянс. И кто-то еще верит, что музыка вне политики?" – выдали кремлевские рупоры.

Однако в одном пропагандисты все же правы – музыка не может вне политики, когда в Украине продолжается кровопролитная война. Именно этой теме, а точнее высмеиванию диктаторов, которые жаждут войны, посвятили свой трек яркие хорваты. Конкурсная песня группы Let 3 под названием Mama šč! сатирически комментирует российскую агрессию против Украины. В треке есть отсылки к конкретным диктаторам – Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Однако об этом пропагандисты, как ни странно, ни слова не написали. Зато полили Хорватию грязью, обвинив в "разврате".

"Хорваты из группы Let 3 – мужички с усами и накрашенными губами скакали по сцене в мундирах, розовом лаковом плаще и с таким же маникюром. Потом психанули, сорвали одежды и остались на сцене в одних трусах. Белых. Где-то на заднем фоне искрились ракеты, зал ревел, кричал и, как пишут в романах, неистовствовал. Хотя подобных фриков на смотре мы видали и раньше: по десятому кругу уже не впечатляет", – бесятся путинские приспешники.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следите за всеми ключевыми моментами с нами.

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