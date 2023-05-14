Самые преданные фанаты! Кто отдал Украине 12 баллов в финале Евровидения-2023

Профессиональное жюри каждой из стран-участниц Евровидения-2023 объявило свои баллы в финале конкурса. Украина, а именно группа TVORCHI, получила самую высокую оценку от Чехии.

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Другие судьи были менее поражены выступлением, а некоторые поставили минимальные баллы или не оценили номер вообще. OBOZREVATEL расскажет, кто стал самым преданным фанатом Украины в этом году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Согласно результатам голосования национальных жюри, самую высокую оценку, как мы уже отметили, украинскому дуэту дала страна, в составе представителей на Евровидение которых была россиянка Олеся Очеповская. Отметим, что это стало неожиданностью для Украины.

Следует добавить, что баллы от национальных жюри составляют 50% от общего результата страны. Кроме них учитывается голосование зрителей, которое может полностью изменить порядок участников в списке.

OBOZREVATEL также знакомил читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:

– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.

– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.

– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.

– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.

– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов они добились.

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