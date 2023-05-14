Зрители изменили результаты Евровидения-2023: за кого проголосовали еврофаны и как их голоса отличаются от баллов жюри

Стало известно, как проголосовали зрители финала Евровидения-2023. Благодаря их баллам победу одержала Швеция и ее представительница Loreen. Мнение зрителей несколько отличалось от оценок профессиональных музыкантов из разных стран, ведь еврофаны отдали наибольшее количество баллов Финляндии. Однако это все равно не помешало шведской исполнительнице одержать свою вторую победу на конкурсе.

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Loreen уже побеждала на Евровидении в 2012 году. Баллы озвучили в прямом эфире гранд-финала (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Кстати, в этом году голосовать могли из любой точки мира, а не только в Европе и Австралии.

Итак, первое место в финале заняла Швеция – Loreen – 583 балла.

Вторая ступенька закрепилась за Финляндией – Käärijä – 526 баллов.

Тройку лидеров закрыл Израиль – Noa Kirel – 362 балла.

Группа TVORCHI получила в сумме 243 балла и заняла шестое место.

С результатами других стран можно ознакомиться в табличке:

Табличка голосования после оглашения баллов от судей выглядела так:

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