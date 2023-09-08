Рома Зверь, Ксения Собчак и другие. 5 российских звезд, которые сначала осудили войну в Украине, а затем 'переобулись'

Не все пропагандисты и ярые путинисты выдали свое отвратительное нутро сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Некоторые из них сначала притворялись сознательными людьми, но все же продались Кремлю.

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Среди любителей "переобуться" и известные звезды, лично знакомые с украинцами и знающие наверняка, насколько правда отличается от искаженной пропаганды. OBOZREVATEL решил вспомнить 5 звезд без моральных принципов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рома Зверь

Российский певец Рома Билык, более известный как Рома "Зверь", недавно посетил оккупированный Донбасс и развлекал там захватчиков-террористов своими песнями, что стало шоком для многих украинских коллег и даже друзей артиста, ведь раньше он выступал против путинского режима и войны в Украине.

Так, лидер группы "Бумбокс", а с 24 февраля 2022 года и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк потролил фронтмена российского коллектива "Звери", передав ему "привет" с дроном в руках. А телеведущий Андрей Бедняков заявил, что ранее у "Зверя" была адекватная позиция.

Ксения Собчак

Крестница диктатора Владимира Путина, псевдо-оппозиционная журналистка Ксения Собчак спершу намекнула, что не поддерживает войну, но прямо не осудила политику Кремля. С течением времени ее изречения стали более конкретными. К примеру, в 2022 году она обвинила украинцев в нацизме.

На фоне скандальных заявлений Собчак об "Азове" певица Тина Кароль послала ее на три буквы, а ведущая Маша Ефросинина попросила пропагандистку дать определение ее народу.

Сергей Лазарев

Певец из России Сергей Лазарев был одним из тех, кто после полномасштабного вторжения откровенно осудил терроризм Путина. Он начал уверенно – нецензурно обратился к российским властям, призвал прекратить боевые действия и признался, что "ревет, как мальчик". Но позже до карманного кремлевского исполнителя дошло, что в рублях ему за это не заплатят, поэтому об адекватности пришлось забыть.

Уже в апреле исполнитель отрекся от слов на поддержку Украины и публично признался в любви России. Он даже согласился поучаствовать в пропагандистском музыкально-"патриотическом" марафоне "ZaРоссию". С тех пор его работа на путинский режим только набирает обороты.

Анна Седокова

Российская певица родом из Киева Анна Седокова предприняла жалкую попытку осудить войну в 2022 году, а затем эмигрировала на год в США. Ее светскую жизнь совсем не испортил геноцид родного народа, но потребность в заработке все же заставила звезду вернуться в Москву. Там она, кстати, уже успела эпично опозориться.

Александр Ревва

Российский певец и комик родом из Донецка Артур Пирожков (настоящее имя – Александр Ревва) не ездил домой после оккупации, скрылся с радаров и не поддержал войну. Поговаривали, что он поссорился с отцом из-за его провоенной позиции и даже стал "врагом" в Госдуме РФ.

Однако, как это часто бывает, желание подзаработать победило в бою со здравым смыслом, так что уже вскоре в РФ появились стенды с анонсами его концертов.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 ведущих и журналистах, променявших совесть на кремлевские нарративы. Больше о скандальных звездах ТВ – читайте по ссылке.

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