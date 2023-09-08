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Рома Зверь, Ксения Собчак и другие. 5 российских звезд, которые сначала осудили войну в Украине, а затем "переобулись"

Катерина Малай
Люди
3 минуты
801
Рома Зверь, Ксения Собчак и другие. 5 российских звезд, которые сначала осудили войну в Украине, а затем 'переобулись'

Не все пропагандисты и ярые путинисты выдали свое отвратительное нутро сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Некоторые из них сначала притворялись сознательными людьми, но все же продались Кремлю.

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Среди любителей "переобуться" и известные звезды, лично знакомые с украинцами и знающие наверняка, насколько правда отличается от искаженной пропаганды. OBOZREVATEL решил вспомнить 5 звезд без моральных принципов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рома Зверь

Российский певец Рома Билык, более известный как Рома "Зверь", недавно посетил оккупированный Донбасс и развлекал там захватчиков-террористов своими песнями, что стало шоком для многих украинских коллег и даже друзей артиста, ведь раньше он выступал против путинского режима и войны в Украине.

Так, лидер группы "Бумбокс", а с 24 февраля 2022 года и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк потролил фронтмена российского коллектива "Звери", передав ему "привет" с дроном в руках. А телеведущий Андрей Бедняков заявил, что ранее у "Зверя" была адекватная позиция.

Ксения Собчак

Крестница диктатора Владимира Путина, псевдо-оппозиционная журналистка Ксения Собчак спершу намекнула, что не поддерживает войну, но прямо не осудила политику Кремля. С течением времени ее изречения стали более конкретными. К примеру, в 2022 году она обвинила украинцев в нацизме.

На фоне скандальных заявлений Собчак об "Азове" певица Тина Кароль послала ее на три буквы, а ведущая Маша Ефросинина попросила пропагандистку дать определение ее народу.

Рома Зверь, Ксения Собчак и другие. 5 российских звезд, которые сначала осудили войну в Украине, а затем "переобулись"

Сергей Лазарев

Певец из России Сергей Лазарев был одним из тех, кто после полномасштабного вторжения откровенно осудил терроризм Путина. Он начал уверенно – нецензурно обратился к российским властям, призвал прекратить боевые действия и признался, что "ревет, как мальчик". Но позже до карманного кремлевского исполнителя дошло, что в рублях ему за это не заплатят, поэтому об адекватности пришлось забыть.

Рома Зверь, Ксения Собчак и другие. 5 российских звезд, которые сначала осудили войну в Украине, а затем "переобулись"

Уже в апреле исполнитель отрекся от слов на поддержку Украины и публично признался в любви России. Он даже согласился поучаствовать в пропагандистском музыкально-"патриотическом" марафоне "ZaРоссию". С тех пор его работа на путинский режим только набирает обороты.

Рома Зверь, Ксения Собчак и другие. 5 российских звезд, которые сначала осудили войну в Украине, а затем "переобулись"

Анна Седокова

Российская певица родом из Киева Анна Седокова предприняла жалкую попытку осудить войну в 2022 году, а затем эмигрировала на год в США. Ее светскую жизнь совсем не испортил геноцид родного народа, но потребность в заработке все же заставила звезду вернуться в Москву. Там она, кстати, уже успела эпично опозориться.

Рома Зверь, Ксения Собчак и другие. 5 российских звезд, которые сначала осудили войну в Украине, а затем "переобулись"

Александр Ревва

Российский певец и комик родом из Донецка Артур Пирожков (настоящее имя – Александр Ревва) не ездил домой после оккупации, скрылся с радаров и не поддержал войну. Поговаривали, что он поссорился с отцом из-за его провоенной позиции и даже стал "врагом" в Госдуме РФ.

Рома Зверь, Ксения Собчак и другие. 5 российских звезд, которые сначала осудили войну в Украине, а затем "переобулись"

Однако, как это часто бывает, желание подзаработать победило в бою со здравым смыслом, так что уже вскоре в РФ появились стенды с анонсами его концертов.

Рома Зверь, Ксения Собчак и другие. 5 российских звезд, которые сначала осудили войну в Украине, а затем "переобулись"

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 ведущих и журналистах, променявших совесть на кремлевские нарративы. Больше о скандальных звездах ТВ – читайте по ссылке.

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