Хлывнюк с дроном передал 'привет' засветившемуся на Донбассе Роме Зверю: украинцы высмеяли путиниста его же песнями

Лидер группы "Бумбокс", а с 24 февраля 2022 года и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк потролил фронтмена российского коллектива "Звери" – Романа Билыка – который на днях "переобулся" и поддержал оккупантов на Донбассе. Артист с дроном в руках передал путинисту "привет" словами из его же трека.

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В комментариях оценили тонкий юмор защитника и присоединились к посланию. Под постом в Instagram украинцы начали цитировать песни группы, высмеивая ее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Беспилотник в руках звезды очень напоминает самолет, поэтому Хлывнюк использовал песню "Рома, извини", где девушка прощается с солистом группы.

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела", – сказал украинец и рассмеялся, а видео продолжилось фрагментом другой песни со словами "До скорой встречи".

Так артист, очевидно, намекнул, что украинские дроны уже скоро "догонят" путиниста. В комментариях продолжили высмеивать Рому Зверя, цитируя его треки.

"Районы, кварталы, жилые массивы. Все на России пылает красиво", "Всё, что тебя касается, всё только начинается, начинается", "Летят самолеты и танки горят", "Рома уже красиво уходит из районов, кварталов", "Какая база", "Как тонко", "Там еще текст о Москве, совпадение?" – пошутили украинцы.

Напомним, группа "Звери" во главе с их фронтменом сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину в своих соцсетях разместили такое заявление: "Мы против войны! Как и все здоровые на голову люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопрос исключительно за переговорным столом".

После отмены концертов и критики россиян музыканты "переобулись". В августе этого года Рому Зверя заметили на территории оккупированного Донбасса, где он песнями развлекал боевиков-террористов.

Как писал OBOZREVATEL, Андрей Хлывнюк честно признался, что чувствует к своим бывшим российским фанатам, выросшим на песнях "Бумбокса". Некоторые из них даже писали звезде после 24 февраля 2022 года.

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