'Что с вами там делают?!' Бедняков с бранью обратился к Роме 'Зверю' и вспомнил ему Мариуполь

Не так давно российский певец Рома Билык, более известный как Рома "Зверь" в честь одноименной группы, фронтменом которой он является, посетил оккупированный Донбасс и развлекал там захватчиков-террористов своими песнями. Это стало шоком для многих украинских коллег и даже друзей артиста, ведь с 2014 года тот выступал против путинского режима и войны в Украине. В адрес "переобутого" исполнителя высказался и телеведущий Андрей Бедняков, который в свое время довольно близко общался с Билыком.

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Дело в том, что певец долгие годы жил в украинском Мариуполе, откуда Бедняков родом. Шоумен вспомнил, как разговаривал со "Зверем" о городе и даже показал общее фото с артистом, который предал собственную позицию. Снимок и обращение к предателю телеведущий разместил в своих InstaStories.

Бедняков не понимает, что должно произойти с человеком, чтобы он отказался от адекватной позиции и начал поддерживать террористические действия захватчиков и продвигать в массы кремлевскую пропаганду.

"У тебя же всегда была "здоровая" позиция. Мы же могли поговорить долго про Мариуполь. Про город, который сровняли с землей те, для которых ты со своим балалайщиком пел песни. Что с вами там делают?! Загадка", – обратился к бывшему другу и "земляку" Бедняков.

После этого телеведущий не смог сдержать нецензурную лексику и, цитируя песню "Зверей", добавил: "Да, так бывает... Пока "девочки мальчики танцуют" ты, Рома, обоср*лся. Живи с этим, рокер, бл*ть".

Отметим, Билык с 1989-го по 1993 год жил в Мариуполе, а также некоторое время проживал в Киеве. После полномасштабного вторжения на страницах группы "Звери" и самого Ромы появились антивоенные посты.

"Группа "Звери" против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров", – писали музыканты.

Но в августе 2023 все резко изменилось. "Зверь" приехал к оккупантам, спел для них свои песенки и даже запустил снаряд из танка в сторону украинских позиций.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рому Билыка потроллил украинский музыкант-воин Андрей Хлывнюк. Артист с дроном в руках передал путинисту "привет" словами из его же трека.

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