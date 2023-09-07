Пиховшек, Панченко, Егорова и другие 'зашкварившиеся' работой на Россию звезды украинского ТВ. Видео

На украинском телевидении до начала полномасштабной войны еще можно было встретить пропагандистов, упорно отстаивавших интересы Путина. Некоторые из них делали это много лет назад и в более "ласковой" манере, а другие кричали о своем уважении пророссийским политикам, олигархам и т.д.

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Сейчас их уже нет в инфопространстве или они активно работают на Кремль. OBOZREVATEL вспомнит, кто из звезд укрТВ "зашкварился", выразив свою поддержку террористам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вячеслав Пиховшек

Обладатель престижного звания Заслуженный журналист Украины, уроженец Черкасской области и популярный ведущий Пиховшек, работавший на телеканалах кума диктатора Путина Виктора Медведчука, не появляется в СМИ уже больше года. В карьере Пиховшека много зашкваров – оды Путину и Януковичу, хвалебные песни олигарху, который работал над русификацией Украины, откровенно украинофобные высказывания на телепередачах и т.д.

Доподлинно неизвестно, куда исчез скандальный пропагандист. В 2022 году его клеймили предателем на ресурсе "Честно".

Диана Панченко

Еще одна журналистка каналов Виктора Медведчука Диана Панченко в 2023 году получила подозрение от Службы безопасности Украины за оправдание вторжения России. Она создала так называемый "документальный фильм", которым оправдывает военные преступления РФ в Мариуполе, из-за из-за чего начали расследование.

Почти год полномасштабной войны Панченко не могла определиться с позицией, но в декабре дала понять, что поддерживает террористов. Она приперлась в оккупированный Донецк, в который заехала через Россию.

Снежана Егорова

Одиозная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, назвавшая диктатора Путина "героем нашего времени" за несколько дней до полномасштабного вторжения, от своих слов не отказалась. Скандальная путинистка, хоть и исчезла с больших экранов, продолжает работать на Кремль и распространять лживые нарративы в массы.

Артистка поняла, что оставаться в Украине ей не стоит еще в 2021 году, когда со своими тремя детьми спешно скрылась в Турции. К осени 2022 года скандалы с Егоровой, как и ее публичные выступления, стали редкостью. Артистка исчезла из соцсетей, прекратила выдавать свое местонахождение и лишь иногда постит на свою 7-тысячную аудиторию нарративы пропаганды и российские фейки.

Надежда Сасс

Пропагандистка работала ведущей на телеканалах Медведчука "112", "Zik" и "News One", пока полномасштабное вторжение РФ не заставило ее "искать свободу" в Беларуси. Там Сасс критикует украинские власти и распространяет российские нарративы.

Юлия Ваченкова

Местная звезда Бердянска – ведущая, поэтесса и певица Юлия Ваченкова начала сотрудничать с оккупантами в конце 2022 года. Все эти месяцы она оставалась в городе, где работает на кремлевскую пропаганду.

Уже на пророссийском бердянском телеканале заявила, что Россия "принесла мир" в Бердянск, а оккупацию города называла "освобождением".

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